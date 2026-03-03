Un equipo de profesionales peruanos de Arequipa desarroló YAK-BI, un sistema inteligente de gestión y optimización del consumo de agua para empresas; y es que, en Perú, apenas alrededor del 36% de las organizaciones cuenta con una estrategia formal de gestión hídrica, lo que deja espacio a pérdidas por fugas internas que pueden representar entre 15% y 25% del consumo mensual.

La propuesta, que combina medición en tiempo real, análisis de datos y automatización para reducir el desperdicio, generar ahorros y facilitar el cumplimiento de la normativa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), nació al identificar que muchas compañías industriales y agroindustriales aún gestionan el recurso de manera manual.

“Nos preguntamos por qué no tener un sistema que mida en tiempo real y actúe antes de que el problema crezca”, explican los impulsores del proyecto.

El desarrollo inicial del sistema demandó una inversión cercana a S/ 60,000, monto que cubrió hardware, pruebas, desarrollo de software y validaciones técnicas. Estos recursos se financiaron con aportes propios del equipo, el soporte de la incubadora INNICIA de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y fondos obtenidos en premios y concursos de innovación, lo que refuerza el rol de las plataformas universitarias en el impulso de soluciones tecnológicas con sello peruano.

Alcance de la propuesta

YAK-BI se dirige principalmente a empresas agroindustriales, plantas industriales, condominios y edificios, hoteles, restaurantes de gran tamaño y minería mediana formal, con una primera fase de despliegue en Arequipa y un diseño escalable a nivel nacional.

En pilotos realizados con un distribuidor de bebidas de Coca-Cola en Camaná y Pedregal, así como en los Departamentos Franch y en instituciones educativas, el sistema logró reducir el consumo en hasta 22% y detectar cinco fugas internas que fueron corregidas.

En el caso de Coca-Cola, las pruebas reportaron una disminución de 18% en el consumo de agua en tres meses, mientras que en los Departamentos Franch se alcanzó un ahorro de 22% y la identificación de tres fugas internas.

En términos prácticos, si una empresa paga S/ 10,000 mensuales en agua y pierde 20% por fugas no detectadas, estaría desperdiciando alrededor de S/ 2,000 al mes.

De cara a su escalamiento comercial de la iniciativa creada por peruanos, se proyecta que la instalación inicial del sistema tendría un costo aproximado de entre S/ 3,000 y S/ 5,000.

Tecnología adaptada a la realidad peruana

El sistema opera en tres pasos: un sensor mide el consumo en tiempo real; la información se envía a la nube; y una plataforma de análisis identifica patrones inusuales para activar válvulas y cerrar el flujo de agua ante anomalías o posibles fugas.

Entre sus principales características se incluyen un dashboard web personalizado, alertas automáticas, reportes descargables, automatización hidráulica y compatibilidad con infraestructura existente, todo integrado en un equipo compacto de aproximadamente 20x15 centímetros que puede instalarse sin grandes modificaciones en las redes actuales.

La herramienta automatiza el ciclo completo: medición, análisis y acción, lo que permite pasar de una gestión reactiva —centrada en la factura— a un modelo de gestión hídrica preventiva y basada en datos.

Muchas empresas agrícolas pueden perder entre 15% y 20% de agua sin saberlo. (Foto: iStock)

Control de consumo

Los creadores de YAK-BI estiman que, en la práctica, muchas empresas agrícolas pueden perder entre 15% y 20% de agua sin saberlo, porcentaje que el sistema podría ayudar a recuperar reduciendo costos operativos y, a la vez, la presión sobre las fuentes hídricas.

La Autoridad Nacional del Agua exige a las organizaciones un control, registro y uso responsable del recurso, por lo que una gestión ineficiente, la falta de reportes adecuados o el exceder los volúmenes autorizados pueden derivar en sanciones administrativas y multas.

Los reportes automáticos de YAK-BI incluyen consumo diario, semanal y mensual, detección de picos anómalos, historial comparativo, alertas de posibles fugas y recomendaciones de mejora, insumos que permiten tomar decisiones antes de que los problemas escalen.

En una región con creciente estrés hídrico como Arequipa, los impulsores del proyecto subrayan que cada punto porcentual de ahorro empresarial contribuye a reducir la presión sobre las fuentes locales, disminuir el riesgo de escasez y robustecer la sostenibilidad futura de los territorios donde operan las empresas.

Equipo peruano detrás de la innovación y proyecciones de costoYAK-BI se encuentra actualmente en fase piloto avanzada (TRL 5–6) y cuenta con el respaldo de la incubadora INNICIA de la UCSM, además de apoyo técnico vinculado a la experiencia en la Autoridad Nacional del Agua y redes de innovación universitaria.

El equipo desarrollador está conformado por profesionales peruanos: Ivan Reaño Soto (ingeniero de sistemas y electrónico, especialista en IoT), Elena Choque Condori (ingeniera ambiental con experiencia en la ANA), Fernanda Valencia (ingeniera industrial y especialista en finanzas) y Saulo Cano Torres (licenciado en Comunicación Social y Marketing), todos con experiencia en emprendimiento e innovación.