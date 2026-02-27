La Escuela Superior Técnica del Sencico anunció la ampliación del plazo de inscripción para el Examen de Admisión 2026-1, Segunda Etapa, que ahora se extenderá hasta el próximo 5 de marzo. Como parte de esta medida, la institución confirmó que la evaluación se realizará el sábado 7 de marzo en simultáneo en 11 sedes a nivel nacional.

La entidad precisó que la ampliación busca brindar mayores oportunidades a jóvenes, adultos y trabajadores interesados en seguir una carrera técnica vinculada a los sectores de construcción y saneamiento, áreas con alta demanda en el mercado laboral.

El examen mantendrá la misma estructura del proceso anterior y consistirá en una prueba cognitiva de 50 preguntas distribuidas en seis áreas: razonamiento verbal y matemático (15 preguntas cada una), cultura general, historia, geografía y educación cívica (cinco preguntas cada una). Cada respuesta correcta suma puntaje y no hay penalización por error.

Para alcanzar una vacante, los postulantes deberán obtener al menos 54 puntos. El ingreso se definirá por estricto orden de mérito, según las bases del proceso.

Carreras técnicas disponibles

El proceso de admisión ofrece nueve carreras profesionales técnicas. Siete están orientadas al sector construcción: Edificaciones, Diseño de Interiores, Topografía y Geodesia, Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo Digital aplicado a la Construcción (presencial y virtual), Geomática y Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto.

Asimismo, se incluyen dos programas con enfoque dual en saneamiento: Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, y Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual.

Las vacantes se distribuirán en sedes ubicadas en Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Trujillo, Ayacucho, Huancayo, Iquitos, Cajamarca y Puno.

Modalidades de pago e inscripción

Los interesados podrán realizar el pago por derecho de admisión a través de la billetera digital Yape o en agencias y agentes autorizados de los bancos BCP y BBVA. Las inscripciones están disponibles tanto de manera virtual en la página web oficial del Sencico como en sus sedes zonales.

El Sencico destacó que este proceso permite acceder a programas académicos orientados a las necesidades actuales del sector construcción, considerado uno de los motores de la economía nacional.