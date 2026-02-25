La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) anunció la convocatoria a su examen de admisión 2026, que se realizará el domingo 29 de marzo y ofrecerá un total de 4,251 vacantes distribuidas en 60 carreras profesionales.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la casa de estudios, la mayor parte de plazas corresponde al Examen Ordinario, con 2,991 vacantes. A ello se suman 801 vacantes para el Examen Extraordinario y 459 para el Centro Preuniversitario de la propia universidad.

En el caso del Examen Ordinario, el costo de inscripción varía según el tipo de colegio de procedencia. Los postulantes egresados de instituciones públicas deberán pagar S/ 450, mientras que aquellos de colegios privados abonarán S/ 650. Los pagos pueden efectuarse en agencias del Bancom (ex Banco de Comercio), a través de la billetera digital Luqea o mediante plataformas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Por su parte, el Examen Extraordinario contempla distintas modalidades de ingreso, como primeros y segundos puestos de secundaria, traslados internos y externos, segunda profesión y deportistas calificados. También incluye beneficios para personas con discapacidad, así como para víctimas e hijos de víctimas del terrorismo, conforme a la normativa vigente.

Examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal. (Foto: El Villarrealino/Facebook)

Asimismo, esta modalidad considera a beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592), entre otros grupos. En estos casos, los pagos por derecho de admisión se realizan según códigos específicos establecidos por la universidad.

Respecto al proceso de inscripción, la UNFV informó que los pagos por derecho de admisión podrán realizarse hasta el lunes 16 de marzo, mientras que el registro de postulantes estará habilitado hasta el miércoles 18 de marzo a través del portal web de la Oficina Central de Admisión.

La convocatoria forma parte del proceso anual de admisión de la universidad y se da en un contexto de alta demanda por acceder a la educación superior pública en el país.