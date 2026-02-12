Los peruanos que deseen estudiar una maestría o un doctorado en Corea con una beca pueden postular hasta el miércoles 25 de febrero (18:00 hora Corea), de manera virtual y gratuita, a través de www.studyinkorea.go.kr/

Los ganadores de las ocho vacantes de la Beca Global Korea Scholarship que ofrece el Gobierno de Corea podrán estudiar una maestría durante dos años o un doctorado por tres años con la cobertura de derechos académicos, el pasaje aéreo (ida y vuelta) y los estudios del idioma coreano por un año.

Asimismo, recibirán una asignación mensual sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Los interesados deben descargar y completar los formularios disponibles en www.mofa.go.kr/pe-es/brd/m_26767/view.do?seq=8&page=1 Asimismo, presentar su partida de nacimiento y la de sus padres, certificado de nivel intermedio de idioma inglés, copia de pasaporte, entre otros documentos.

Los postulantes deben ser peruanos que no tengan padres con nacionalidad coreana; tener hasta 40 años (nacidos después del 1 de setiembre de 1986); contar con el certificado de estudios universitarios, de maestría, o certificado de próxima graduación al 31 de julio de 2026; haber mantenido el promedio general de calificaciones; poseer adecuado nivel de salud física y mental que le permita iniciar y concluir sus estudios en Corea.

La beca del Gobierno de Corea financia los derechos académicos, pasajes aéreos, subvención mensual y estudios de idioma coreano. | Foto: Freepik

Es necesario también acreditar conocimiento del idioma inglés mínimo intermedio o examen TOEFL o IELTS Academic. De manera deseable contar con conocimiento del idioma coreano (se otorgarán puntos adicionales si se presenta el nivel Topik 3).

Para más información, se puede revisar la Guía de Aplicación GKS 2026 o la página https://www.pronabec.gob.pe/beca-corea-gks/ También se puede escribir al correo gksniied@korea.kr o ingresar a la página oficial de estudios en Corea: https://studyinkorea.go.kr

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó que no subvenciona esta beca, solo la difunde.