En el marco del Día Mundial del Agua, más de 11 millones de peruanos continúan sin acceso a un servicio adecuado de agua potable, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). La situación refleja una problemática estructural que, de acuerdo con especialistas, requiere acciones urgentes tanto en infraestructura como en educación ciudadana.

Del total de personas afectadas, 3,5 millones no cuentan con conexión a la red pública de agua, mientras que 7,6 millones carecen de servicios de alcantarillado. Esta brecha expone a amplios sectores de la población a riesgos sanitarios permanentes y evidencia las desigualdades en el acceso a servicios básicos en el país.

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A este escenario se suma un panorama aún más desafiante a futuro. Diversos estudios advierten que, como consecuencia del cambio climático, el Perú podría disponer de solo el 60% del agua potable que tiene actualmente en los próximos 40 años. Este contexto refuerza la necesidad de implementar medidas sostenibles para la gestión del recurso hídrico.

En Lima, la situación es especialmente crítica. La capital dispone de apenas 125 metros cúbicos de agua por habitante al año, una cifra ocho veces menor al umbral de escasez establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que la posiciona como una de las ciudades con mayor estrés hídrico en la región.

Educación y conciencia desde la infancia

Frente a este panorama, Aquafondo —el Fondo de Agua para Lima y Callao— viene impulsando iniciativas orientadas a generar conciencia sobre el valor del agua. Entre ellas destaca la campaña “Guardianes del Agua”, dirigida a niños y sus familias, que busca promover hábitos responsables desde temprana edad. Como parte de esta iniciativa, se organizó una actividad educativa.

“En una ciudad como Lima, ubicada en un entorno desértico y con alta vulnerabilidad frente a la escasez hídrica, el cuidado del agua es un desafío prioritario. Buscamos reforzar un mensaje clave: promover una cultura de uso responsable desde los hogares”, señaló Mariella Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo.