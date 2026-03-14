El Gobierno oficializó la creación de una nueva área de conservación regional (ACR) en el departamento norteño de Cajamarca, fronterizo con Ecuador. Foto: GEC
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El Gobierno oficializó la creación de una nueva área de conservación regional (ACR) en el departamento norteño de , fronterizo con , que protegerá 14,022 hectáreas de ecosistemas considerados estratégicos y la dotación de agua para más de 116,000 personas, informaron este sábado fuentes oficiales.

El decreto que crea la ACR Huamantanga y Chorro Blanco fue publicado en el diario oficial El Peruano, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, señaló el

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El organismo indicó que el área “representa un paso importante para fortalecer la conservación en la región, al asegurar la protección de ecosistemas estratégicos y fuentes de agua clave para la población y el desarrollo productivo del norte del país”.

Agregó que la propuesta fue formulada íntegramente por el gobierno regional de y será gestionada y administrada directamente por esa instancia.

Según la información, el área “posee un valor de conservación excepcional” al proteger ecosistemas y cabeceras de cuenca de los ríos Huayllabamba, Miraflores y Amojú, consideradas una “fuente vital de agua potable” para más de 116,000 habitantes de la ciudad de Jaén, ubicada a unos 740 kilómetros de Lima y 150 kilómetros de la frontera con Ecuador.

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La nueva ACR sostiene actividades productivas consideradas clave para la economía regional y garantiza el suministro de agua para cadenas productivas vinculadas a la fruticultura, la palta fuerte (aguacate) y el café de especialidad.

También alberga zonas naturales “de alto valor paisajístico y turístico”, como las cataratas de Chorro Blanco, Santa Fe y San Andrés, con gran potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza y el fortalecimiento de las economías locales.

El Sernanp destacó que, con su establecimiento, Cajamarca suma su quinta ACR, fortalece “la protección de ecosistemas estratégicos y consolida oportunidades de desarrollo sostenible para sus poblaciones”.

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