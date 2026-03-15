El mercado laboral en Lima Metropolitana mostró señales de mejora a inicios de año. En detalle, el empleo aumentó 4.7% entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, lo que permitió sumar más de 256,000 trabajadores en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cabe resaltar, no obstante, que aunque el ingreso promedio mensual subió 7.2%, la tasa de desempleo se mantuvo 6.4%.

Estas y más cifras las brindó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su reciente estudio “Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana”, elaborado sobre la base de los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Sueldo y sectores

Los ingresos de los trabajadores en Lima Metropolitana también mostraron una mejora. Durante el trimestre que abarca desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026, el ingreso promedio mensual llegó a S/ 2,287, lo que representa un incremento de 7.2% respecto al año previo.

Aun así, persiste una brecha vinculada con el género. Mientras los hombres ganaron en promedio S/2,550.4, las mujeres percibieron S/1,963.8, equivalente al 77% del ingreso masculino. Aunque cabe decir que el ingreso femenino creció 9.5% en el último año, por encima del 5.7% registrado entre los hombres.

En paralelo, el empleó avanzó en todos los sectores productivos, con especial dinamismo en el comercio, donde todos los puestos de trabajo aumentaron 11.8%. Le siguieron manufactura (8.3%), construcción (4%) y servicios (1.2%).

Construcción es uno de los sectores que registró mayor contratación en el último trimestre. (Foto: Andina)

Clasificación etaria

En cuanto a la edad, el empleo en Lima Metropolitana creció principalmente entre los trabajadores de 45 años a más, cuya población ocupada aumentó 11.6% en el último año.

También se observó un avance entre los jóvenes menores de 25 años, cuyo empleo creció 5.8%. En contraste, el grupo de 25 a 44 años registró una ligera caída de 0.9 en el número de ocupados.

En términos de ingresos, los trabajadores de 45 años a más también lideraron el crecimiento salarial, con un aumento promedio de 8.1% por encima del registrado entre los grupos más jóvenes.