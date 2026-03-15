La producción del Perú creció 3.54% en enero de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El resultado estuvo impulsado por el desempeño positivo especialmente de la construcción, la minería, el comercio y los servicios, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el informe técnico de la entidad, estos sectores explican más del 60% del resultado global. Asimismo, en términos acumulados, la economía registró un crecimiento de 3.38% en el periodo de febrero 2025 al primer mes de este año.

Dinamismo desigual

No obstante, pese al avance, hay tres sectores que registraron retroceso: pesca, manufactura y financiero y seguros.

En detalle, el sector pesca disminuyó en 9.56% en comparación con el mismo mes del 2025, por el menor desembarque de especies de origen marítimo (-7.19%) destinados al consumo humano indirecto (para harina y aceite de pescado). Al registrarse la captura de 293 279 toneladas, frente a las 508 202 toneladas extraídas en enero 2025, se identificó una baja de 42.29%, se indica en el informe oficial.

Cabe destacar que, en enero de 2026, hubo 17 días de pesca efectiva, mientras que en el mismo mes de 2025 se dieron 22 días, situación reportada en los puertos del norte y centro del litoral.

En cambio, el desembarque para consumo humano directo fue mayor en 36.49% en dos de sus cuatro destinos: congelado (75.6%) y en estado fresco (13%); sin embargo, disminuyó para la preparación de curado (-32.2%) y elaboración de enlatado (-24.1%).

Por otro lado, la pesca de origen continental disminuyó 34,51% por efecto de la menor captura de especies para consumo en estado fresco (-35.2%) y congelado (-39.4%).

En cuanto a la manufactura, se contrajo en 1.45% respecto al mismo mes del 2025, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce). El resultado estuvo determinado por el desempeño negativo del subsector fabril no primario (-2.16%), contrarrestado parcialmente por el incremento del subsector fabril primario (0.42%).

En el comportamiento desfavorable del subsector fabril no primario influyó la reducción de la producción en la industria de bienes de consumo (-3.71%) y bienes intermedios (-0.04%); sin embargo, creció la industria de bienes de capital (7.97%).

Por último, durante el mes de análisis, el índice de producción del sector financiero y seguros registró una reducción de 0.42%, con relación a enero de 2025. Esto se debió al menor otorgamiento de créditos (-1.55%) y depósitos (-4.69%) en moneda extranjera.

Según componentes, las Empresas Financieras incidieron negativamente en el resultado del sector, debido a la contracción de sus créditos (-17.99%) y depósitos (-12.24%). Según tipo de crédito, se observó caídas en los créditos de consumo (-31.1%) y créditos hipotecarios para vivienda (-9.3%).