Diversidad. Entornos respetuosos y meritocráticos son vitales para que las mujeres crezcan en sectores industriales, según expertas. Composición: Joel Vilcapoma - Diario Gestión
Diversidad. Entornos respetuosos y meritocráticos son vitales para que las mujeres crezcan en sectores industriales, según expertas. Composición: Joel Vilcapoma - Diario Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Ad portas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Perú exhibe un panorama dual sobre el rol femenino en la producción nacional. Si bien ellas siguen siendo las más afectadas por el desempleo, la informalidad y menores ingresos, en el ámbito corporativo se advierte un giro ensus perspectivas de vida, capacidades y acceso a liderazgo.

TE PUEDE INTERESAR

Las tres ciudades en Perú con mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres: ¿Cuáles son?
Banco Mundial: La igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún país
Crece interés de mujeres por estudiar carreras STEM: especialidades con más participación
Autos seminuevos en Perú: más mujeres compradoras, mayor ticket y un mercado en expansión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.