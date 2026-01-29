Las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional son Loreto y Puno. (Imagen: Andina)
Aunque a nivel nacional se estima que un 32% de peruanos se ve afectado por la falta de servicios básicos, en seis regiones del país la llega a impactar a más de la mitad de su población, reveló un estudio realizado por la Universidad de Lima.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la Universidad de Lima es encabezado por y , donde más del 62% de personas no tiene acceso adecuado a servicios esenciales como salud, educación, vivienda o agua.

Loreto y Puno lideran el índice de la pobreza multidimensional, pero con diferencias. Mientras que en la selva la falta de servicios y conectividad son los elementos centrales, en el caso de Puno, lo que se tiene es habitabilidad y salud como elementos importantes a considerar”, comentó Guillermo Boitano Castro, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.

En detalle, en la región de la selva -que cuenta con una pobreza monetaria o falta de ingresos que afecta al 43% de la población- se observó que un 7.18% de los hogares carece de agua adecuada y el 7.43% presenta saneamiento deficiente.

A esto se suma la limitada conectividad con un 10.13% de loretanos sin acceso a Internet, mientras que un 9.02% de la población presenta rezago educativo.

En el caso de , se advirtió que la falta de conectividad afecta a un 10.16% de la población, mientras que el 8.22% de personas presentan rezago educativo.

Asimismo, el 5.68% de los hogares no accede a agua adecuada, el 6.13% tiene saneamiento deficiente y el 5.10% presenta carencia de atención en salud.

El ranking de regiones más afectadas por la pobreza multidimensional lo completan Huánuco (59.77%), Cajamarca (52.82%), Huancavelica (52.26%) y Ucayali (50.34%).

En el caso de , las carencias más relevantes se observan en saneamiento (6.19%), material de vivienda (9.85%) y acceso a internet (9.98%). Además, el 10.16% de la población presenta rezago educativo, uno de los valores más altos a nivel nacional.

Por el lado de , el 6.47% de los hogares presenta saneamiento deficiente y el 9.37% carece de acceso a internet, a los que se suman las carencias en material de vivienda (9.38%) y rezago educativo (9.92%).

A su vez, en , las carencias se concentran en vivienda y servicios básicos: el 12.55% presenta material de vivienda inadecuado, uno de los porcentajes más altos del país, mientras que el 6.89% enfrenta saneamiento deficiente y el 9.07% no tiene acceso a internet.

Mientras que en el 7.69% de los hogares carece de agua adecuada, el 7.05% presenta saneamiento deficiente y el 9.75% no tiene acceso a internet.

Pese a tener más ingresos no saldrían de la pobreza

En varios casos, los niveles de pobreza multidimensional son mayores que los de pobreza monetaria estimados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al comparar Huánuco con Pasco, se observa que, aunque tienen niveles similares de -alrededor del 39%-, la pobreza por falta de servicios en Huánuco es mucho más grave.

De hecho, cerca de seis millones de personas cuentan con ingresos suficientes para no ser considerados pobres por el INEI, pero viven en la precariedad por la falta de servicios públicos.

De esta manera, estos resultados demuestran que no basta con que una persona tenga un empleo o un salario si vive en un entorno donde el Estado no ha logrado proveer servicios básicos de calidad.

Ante esto, Boitano precisó el hecho de que cada región tenga sus propias características es algo que debe considerarse al momento de diseñar .

Estamos observando heterogeneidad. No se puede resolver un problema con una medida igual para todos. Cada distrito y región tiene sus propias características y, por lo tanto, el diseño de política tiene que contemplar esas características para que pueda ser más efectiva a la hora de reducir la pobreza”, refirió.

Por ello, sostuvo que la solución no reside en medidas paliativas de corto plazo, como la entrega de bonos, sino en una gestión pública coordinada. Para Rosaluz Duran, docente de economía la Universidad de Lima y responsable del estudio, estas medidas no implicarían un mayor presupuesto.

Se va a necesitar coordinación entre ministerios para desarrollos, manejos de presupuestos diferentes a como se está haciendo en este momento. No necesariamente se necesitan más recursos para atender las necesidades, sino usarlos de manera diferente, con coordinación, menos duplicación de acciones, acción focalizada”, sostuvo.

Las regiones de menos pobreza multidimensional

Solo nueve de los 26 departamentos analizados en el estudio tienen una menor al promedio nacional de 32%.

En este extremo opuesto del ranking se encuentran Callao, que registra el nivel más bajo del país, con 11.52%, seguido de Lima Metropolitana (12.31%) y Moquegua (13.07%).

Otras zonas con menores carencias en servicios básicos son Tacna (17.63%), Ica (17.65%), Arequipa (19.24%), Madre de Dios (26.58%), Lambayeque (29.26%) y Lima Provincias (30.85%).

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

