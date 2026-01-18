El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que, durante el primer trimestre de 2026, entregará siete obras de mejoramiento, ampliación y creación de servicios de movilidad urbana en las regiones de Huancavelica, Huánuco, Pasco y Lima, como parte de su intervención para mejorar la seguridad y accesibilidad en zonas urbanas.

Los proyectos, ejecutados a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), demandan una inversión total de S/39.3 millones y beneficiarán directamente a 9,441 personas, quienes accederán a calles pavimentadas, veredas, señalización vial y espacios públicos mejor iluminados.

Intervenciones en cuatro regiones

Huancavelica concentrará el mayor número de obras durante este periodo, con cuatro proyectos de pistas y veredas que representan una inversión de S/ 20.6 millones. Dos de estas intervenciones se desarrollan en la provincia de Tayacaja, beneficiando a 1,742 habitantes de los distritos de Roble y Acraquia.

A ello se suman obras en los distritos de Caja, en la provincia de Acobamba, donde se beneficiarán 933 vecinos, y El Carmen, en Churcampa, con 179 beneficiarios.

En la región Pasco, el distrito de Ticlacayán concentrará las obras de movilidad urbana que alcanzarán a 4,067 personas. Los trabajos incluyeron la pavimentación y señalización de vías, así como la construcción de veredas con accesos para personas con discapacidad física, con un presupuesto de S/8.7 millones.

Asimismo, en Huánuco, un total de 1,428 vecinos del distrito de Aparicio Pomares accederán por primera vez a pistas y veredas, gracias a un proyecto que implicó una inversión de S/ 5.7 millones.

En tanto, en Lima, 1,092 habitantes del distrito de El Agustino serán beneficiados con obras similares, ejecutadas con un presupuesto de S/ 4.2 millones.

Enfoque en seguridad y calidad de vida

El titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate, señaló que este tipo de intervenciones no solo mejoran el entorno urbano, sino que también contribuyen a la seguridad ciudadana. Indicó que la implementación de pistas, veredas e iluminación pública genera mayor confianza entre los vecinos y aporta a la prevención de la delincuencia.

Con estas obras, el MVCS, a través del PMIB, busca seguir fortaleciendo la infraestructura urbana en zonas vulnerables, promoviendo espacios públicos más seguros y accesibles que mejoren la calidad de vida de la población.