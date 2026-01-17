El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya entraron en vigor las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069), con el objetivo de acelerar y simplificar los procesos de compras públicas y garantizar la provisión oportuna de servicios, obras y bienes de calidad para la ciudadanía.

Los cambios fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y forman parte de la estrategia de optimización continua del sistema de contratación pública. La normativa impacta en las tres fases del proceso: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual, reforzando la agilidad, eficiencia y predictibilidad en el uso de los recursos del Estado.

“Desde el MEF estamos modernizando las compras públicas para que el Estado responda con mayor rapidez y calidad a las necesidades de la población. Procesos más simples y claros permiten que los recursos públicos se traduzcan en servicios oportunos, obras bien ejecutadas y bienes de calidad para las familias”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Entre las principales modificaciones se incluyen ajustes en la segmentación de contrataciones, el fortalecimiento de las funciones de los evaluadores, mejoras en la evaluación de ofertas en procesos con precalificación y cambios en la designación de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Estas medidas buscan reducir riesgos, controversias y retrasos durante la ejecución contractual.

El MEF precisó que estas mejoras recogen las observaciones y consultas formuladas por proveedores y entidades contratantes tras la aprobación del reglamento en 2025, con el fin de facilitar su aplicación práctica y optimizar la interacción entre el Estado y el sector privado.

Según la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.º 001-2026-EF, la modificación del reglamento entró en vigor tras la publicación de la Resolución Directoral N.º 001-2026-EF/54.01, difundida el 13 de enero de 2026 en El Peruano, que actualiza el artículo 8 de la directiva que regula las bases estándar de uso obligatorio en los procedimientos de selección.

La directiva establece 19 bases estándar, entre ellas las aplicables a licitaciones públicas para bienes, el suministro del programa Vaso de Leche, la ejecución de obras, concursos públicos para proyectos arquitectónicos y consultoría de obras, así como la subasta inversa electrónica. Con ello, se busca garantizar criterios homogéneos y mayor transparencia en las contrataciones estatales.