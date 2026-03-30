Desafío. La agenda enfrenta una restricción clara. El principal desafío de ejecución no es financiero; es humano. | GEC
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El empresariado peruano enfrenta este 2026 de manera distinta a ciclos electorales anteriores. Tiene una mirada de largo plazo y sus decisiones no se ven influenciadas por la coyuntura actual, como menciona uno de los encuestados: “Las empresas trascienden a los gobiernos”. Esta es la principal conclusión de la última encuesta realizada por Apoyo Consultoría a 144 CEO en febrero.

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