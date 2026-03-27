Pero lo interesante está en el desagregado de esa cifra total. Revisar con paciencia ello da luces de dónde, qué sectores y entidades públicas que representaron un mayor escollo para la inversión durante el 2025. Gestión, que estuvo presente en el evento donde Indecopi expuso estas cifras, resume lo más interesante.

Concentración en dos niveles de gobierno

Los S/ 429.07 millones ahorrados son históricos, según comentó Luis Marcelo Gorrio, Secretario Técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esto se debe a que, respecto al 2024, el impacto económico positivo creció 6 veces más marcando un hito en el quinquenio 2021-2025. Aparte, solo el registro 2025 casi duplicó el ahorro acumulado de los últimos cuatro ejercicios anuales en conjunto.

Pero en ese ahorro, hay entidades que estuvieron más presentes en la comisión del Indecopi. La propia entidad reconoce que los ministerios (S/ 297.8 millones), junto a las municipalidades provinciales (S/ 87.3 millones) son los niveles de gobierno que más proporción del costo impuesto representan por las barreras burocráticas declaradas en 2025.

Hay dos formas de analizar estos datos a más detalle: por cantidad de casos y por el costo que estos representaron. En el ranking numérico negativo, en todo el 2025, Indecopi divide el listado por semestres.

Aquí resalta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es la única entidad del Gobierno Nacional que repite en ambos periodos del 2025 en el “top 5″, con 68. Fue la líder, además, en el primer semestre. A nivel subnacional, ocurre lo mismo con la Municipalidad Provincial de Huancayo, con 127 barreras identificadas en ambos semestres.

Por costo, los nombres cambian. La entidad precisó que, a nivel nacional, las trabas burocráticas más costosas fueron 2 del Ministerio de Defensa (Mindef) y una más de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En el caso del Mindef, se trataron de barreras que vulneraban el trámite para el derecho de uso de área acuática y una traba similar, pero para el sector de telecomunicaciones. Para la MML, se trata de una queja del concesionario de la Linea 2 del Metro de Lima y Callao ante la exigencia de obtener autorizaciones municipales para ejecutar su proyecto, que está priorizado en el PNISC 2022-2025 y estaba exonerado de ello.

Este es el recordado roce que se tuvo con el ex alcalde Rafael López Aliaga, hoy candidato presidencial, por la construcción de llamada Estación Central del proyecto ferroviario. “No tenían que sacar una licencia para ejecutar la obra porque el Congreso expresamente los liberó. En esa caso, vino la Línea 2 (el concesionario)”, precisó Gorrio.

A nivel regional, las barreras más costosas estuvieron en la Municipalidad Provincial de Chincha y Mariscal Nieto. En los tres casos, a pesar de tratarse de problemáticas diferentes, la falta fue la misma: desconocer el silencio administrativo positivo. Aunque hoy resaltan, Vicky Agurto, Representante de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas, precisó que año tras año las entidades listadas en los rankings, ya sea por costo o cantidad, suelen variar ligeramente.

Sectores con más barreras

Otra forma de analizar esta información es por sectores económicos. Aquí destaca notoriamente que más de la mitad de los sobrecostos de las barreras burocráticas eliminadas e inaplicadas en 2025 corresponden a un solo sector: electricidad, gas y agua (51.73%).

Ambos voceros de Indecopi precisaron que, a pesar de tratarse de un rubro vinculado a servicios básicos, responde principalmente a observaciones hechas por las empresas generadoras de electricidad y no de los usuarios.

“Se debe a casos particulares por denuncias de parte (...) Eso hace que tengan un impacto fuerte y predomine un sector. Si es que hay denuncias repetitivas, iniciamos investigaciones de oficio. Así hemos entrado a otros como telecomunicaciones, construcción, que han concentrado muchas barreras en cantidad, pero no necesariamente en impacto (económico)”, aclaró Gorrio.

De hecho, tanto Gorrio como Agurto destacaron el rol de los propios regulados, empresarios y pequeñas empresas en detectar posibles casos de barreras burocráticas. De las 14,056 detectadas en 2025, el 94% fueron a través de denuncias de parte. Por ahorro económico, el 87% responde a quejas del sector privado.

Al respecto, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, felicitó a la entidad por esta labor que se ha construído a partir de la iniciativa privada. De cara a este y los próximos años, remarcó la necesidad de reforzar sus capacidades.

“Hay que insistir en fortalecerla. Indecopi debería ser un organismo constitucionalmente autónomo para que este mecanismo de detectar barreras burocráticas sea mucho más potente”, señaló.

Desconocimiento genera barreras burocráticas

De acuerdo a Agurto, las principales trabas se generan por desconocimiento de la normativa que les compete aplicar a las entidades públicas, sobre todo a nivel subnacional. Sobre ello, una vez declarada la barrera, Indecopi inicia un proceso de revisión de su cumplimiento, aunque no este obligado a hacerlo por ley expresa, según la especialista.

“Lo hacemos en base a requerimientos a la entidad, sino responden, la Comisión está facultada para iniciar Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS). Hay que señalar que hay predisposición a cumplir, tal vez amenazados por el PAS, pero la hay”, sostuvo. En 2025 se iniciaron 36 PAS y 16 de ellos han sido resueltos a febrero. En 3 casos se han impuesto sanciones, en este caso multas, que pueden ascender hasta 20 UIT para los funcionarios.

Ante ello, Dupuy reiteró en que revestir de autonomía constitucional a Indecopi le daría otro peso para que sus decisiones se cumplan con celeridad. Sin embargo, consideró que se pueden implementar otras mejoras.

“Ha renunciado el presidente de la entidad. Esperemos que su reemplazo de continuidad a este trabajo. Lo otro es que como Ejecutivo hay una obligación de que las normas pasen por un análisis de impacto regulatorio. Si se cumpliera, se evitaría que se declaren barreras burocráticas”, indicó.

Dupuy también se refirió a casos como el comentado de la MML con la Línea 2 donde Indecopi determinó que la MML cuestionó la validez de una ley dada por el Congreso. “No pueden cuestionarse entre sí de esta forma. Ahora, dentro de la normatividad de Indecopi, está la posibilidad de interponer medidas cautelares al analizar una barrera burocrática. Eso, creo yo, debería usarse más en casos donde hay indicios suficientes de afectación a la inversión”, apuntó.