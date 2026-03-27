Indecopi resaltó que, en 2025, se destaca notoriamente que más de la mitad de los sobrecostos de las barreras burocráticas eliminadas e inaplicadas corresponden a un solo sector económico. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Indecopi resaltó que, en 2025, se destaca notoriamente que más de la mitad de los sobrecostos de las barreras burocráticas eliminadas e inaplicadas corresponden a un solo sector económico. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Ayer Indecopi presentó los resultados de la eliminación de barreras burocráticas en Perú durante 2025. En total, el año pasado se inaplicaron o eliminaron 14,056 trabas de este tipo, lo que generó un ahorro estimado de S/ 429.07 millones.

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