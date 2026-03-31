El candidato presidencial de Partido País Para Todos, Carlos Álvarez, presentó sus propuestas en materia de educación, innovación y tecnología durante la primera jornada de la segunda fase del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, rumbo a las Elecciones Generales de Perú 2026.

Durante su intervención, el candidato cuestionó el estado actual del sistema educativo, señalando problemas de infraestructura escolar, anemia infantil y baja calidad educativa, los cuales, según indicó, afectan directamente el aprendizaje y el futuro de los estudiantes.

En ese contexto, planteó implementar conectividad a internet en todas las escuelas rurales, reforzar la educación cívica como curso obligatorio y mejorar la calidad educativa mediante mejores sueldos y capacitación para los docentes.

Uno de sus principales anuncios fue la propuesta de triplicar el programa Beca 18 , ampliándolo no solo a jóvenes en situación de pobreza extrema, sino también a estudiantes de clase media. Según explicó, el financiamiento provendría de los impuestos que pagan las universidades privadas que no cuentan con exoneraciones tributarias. “Ningún joven debe quedarse sin estudiar por falta de recursos, triplicaremos Beca 18″ , afirmó.

Asimismo, planteó alinear la oferta educativa con la demanda laboral del país y fortalecer la educación técnica mediante la creación de 24 centros de formación similares al Senati para impulsar el desarrollo productivo y la empleabilidad juvenil.

En el ámbito escolar, también propuso incorporar una enfermera y un psicólogo en cada institución educativa, así como reforzar la alimentación escolar y la lucha contra la anemia infantil, al considerar que la salud y la nutrición son factores clave para el aprendizaje. “La salud mental está destruyendo nuestra juventud y a nuestros adolescentes”, añadió.

En materia de innovación tecnológica, sostuvo que el país debe desarrollar capacidades propias para no depender del exterior en sectores estratégicos. “Miren lo que pasó en el gaseoducto del sur, voló y nos quedamos sin inseguridad energética. Igual en la pandemia fuimos incapaces de producir vacunas, pruebas. De igual manera con lo de Ucrania, no quedamos sin fertilizantes. Es muy importante la innovación tecnológica”, aseveró durante su participación.

En otro momento, señaló que su eventual gobierno impulsará la mejora de la infraestructura educativa mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y el fortalecimiento de los colegios de alto rendimiento.