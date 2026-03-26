El candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, indicó que, de llegar a la presidencia, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tendrá una lucha frontal contra la extorsión y el crimen organizado, al que responsabilizó de la muerte de transportistas, emprendedores y trabajadores en todo el país.

Durante el debate electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, el candidato mencionó que tiene como objetivo implementar una fuerza de élite dedicada exclusivamente a combatir la extorsión.

Esta unidad estaría integrada por efectivos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como por jueces y fiscales ad hoc. Además, contaría con sistemas de interceptación telefónica de última generación, manejo de informantes y uso de agentes encubiertos.

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“Una bala comprada en el mercado negro de la corrupción para matar a un transportista o a un emprendedor o a quienes con trabajo honesto buscaban una vida mejor para ellos y para su familia, pero fueron asesinados por miserables extorsionadores que deben ser segregados de nuestra sociedad para siempre”, precisó.

Además añadió que, como complemento a esta estrategia, el candidato anunció la construcción de tres penales de máxima seguridad en la cordillera de la Viuda, en la zona andina compartida entre Lima y Junín, que serán concesionados a operadores privados.

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Reinstaurar separación de poderes

El candidato, en otro momento, planteó la necesidad de reinstaurar la separación de poderes en el país. Por ello, remarcó que es indispensable recuperar el respeto por la autonomía institucional y por los procesos de elección interna que cada organismo realiza según sus propias normas.

Para lograrlo, Belaúnde propuso un uso más amplio y riguroso de la discrecionalidad estatal, acompañado de un incremento de la automatización y de la transparencia en la gestión pública mediante el empleo de tecnologías de información.

“La corrupción, más que en instituciones, está en las personas, y tenemos que cambiar a las personas si queremos cambiar a las instituciones”, puntualizó.