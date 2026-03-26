1. La teoría económica tradicional considera que más opciones y mayor información llevan a mejores decisiones y mayor bienestar. Sin embargo, la nueva teoría del comportamiento matiza esta intuición. Cuando el número de alternativas es excesivo, los individuos pueden experimentar sobrecarga cognitiva, lo que conlleva a decisiones menos informadas, heurísticas simplificadoras o, incluso, a postergar las decisiones. En lugar de empoderar, el exceso de información puede confundir.

Demasiadas opciones pueden llevar a peores decisiones.

2. Probablemente, esto sea lo que le esté pasando a los peruanos en este proceso electoral, en que muchos de los electores no saben por quién votar (los “indecisos”). Estas elecciones no solo se caracterizan por la sobreoferta de partidos políticos y candidatos, sino también por las múltiples decisiones simultáneas que deberá tomar el elector. El votante peruano no emitirá un solo voto, sino cinco: para la presidencia, el senado nacional, el senado regional, la cámara de diputados y el parlamento andino. Cada una de estas decisiones implica analizar propuestas y candidatos distintos, elevando significativamente el costo de informarse adecuadamente.

3. En este contexto, cabe cuestionar la noción intuitiva de que la elección presidencial es la más determinante. En los últimos años, el poder político ha recaído cada vez más en el Congreso. Estamos migrando de un régimen presidencialista a uno parlamentario. Las recurrentes vacancias presidenciales han hecho del Ejecutivo un poder inestable y altamente dependiente del Legislativo, que en efecto se ha convertido en el “primer poder del Estado”. Por lo tanto, el voto parlamentario adquiere una relevancia crucial, mucho más importante que en el pasado.

4. ¿A quiénes vamos a elegir de entre la gran cantidad de candidatos existente? Los electores debemos hacer nuestra tarea y evaluar a quiénes queremos en el Congreso mucho antes de acercarnos a la cabina del voto. Este es el voto más importante y quienes sean elegidos quedarán definidos en la primera vuelta, a diferencia de las planchas presidenciales.

5. Respecto a las elecciones presidenciales, el voto debería ser estratégico. No basta con elegir al candidato preferido, resulta necesario evaluar escenarios y probabilidades. En el actual contexto político, votar por el “segundo mejor” puede ser importante. No se trata solo de que el candidato preferido llegue de primero sino –tal vez más importante– de que el segundo mejor llegue de segundo, evitando que una alternativa percibida como indeseable pase a segunda vuelta. Este tipo de razonamiento, común en sistemas con segunda vuelta, se vuelve aún más pertinente en un sistema tan fragmentado como el nuestro.

6. El alto grado de indecisión –y también de frustración– del electorado genera mucha incertidumbre. Las proyecciones de las encuestas son muy imprecisas. La verdad es que enfrentamos un alto grado de incertidumbre política. El resultado permanecerá abierto hasta el final. Lo que nos toca ahora es hacer nuestra tarea: elegir candidatos calificados para el congreso y votar por presidente en la primera vuelta sobre la base de consideraciones estratégicas.

Carlos E. Paredes es economista de Intelfin y docente de la U. Continental