El debate iniciará este marte a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima y tendrá una duración de dos horas y media. Foto: JNE
Redacción Gestión
En esta fecha participarán 11 de los 12 candidatos asignados, distribuidos en 4 bloques que permitirán exponer sus propuestas ante la ciudadanía.

Vladimir Cerrón de Perú Libre no se presentará, pues sobre él pesa una orden de captura.

Cabe precisar que esta segunda fase del ciclo de debates continuará y culminará el miércoles 1 de abril, con 12 candidatos por cada fecha.

Los temas previstos en esta jornada son: Empleo, desarrollo y emprendimiento; así como educación, innovación y tecnología.

Los Candidatos que debatirán:

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)
  • Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)
  • Francisco Diez Canseco Távara (Partido Perú Acción)
  • Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos)
  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)
  • Vladimir Cerrón (Perú Libre)
  • Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)

19:19

Keiko Fujimori llega a la sede del debate

La candidata Keiko Fujimori llegó al Centro de Convenciones de Lima en San Borja, para el debate presidencial programado para este martes 31 de marzo.

18:58

Llegan los candidatos

Se observa el arribo de Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado).



Simpatizantes de los partidos políticos y participantes del debate presidencial de hoy llegan los exteriores del local del debate. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
18:40

Horario del debate

  • Hora de inicio: 8:00 p. m. (duración aproximada de 2 horas y media, hasta alrededor de 10:30 p. m.).
  • Sede: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (sin acceso al público general, solo candidatos y equipos técnicos).


18:35

Las ternas que debatirán hoy 'Educación, innovación y tecnología':


Terna 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Rafael López Aliaga (Renovación Popular).


Terna 2: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Francisco Diez Canseco (Perú Acción).


Terna 3: Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriotico del Perú), Mario Vizcarra (Perú Primero).


Terna 4: Vladimir Cerron (Perú Libre), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Mesías Guevara (Partido Morado).

18:32

Las ternas que debatirán hoy  'Empleo, desarrollo y emprendimiento'


Terna 1: Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Paul Jaimes (Progresemos).


Terna 2: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Perú Primero).


Terna 3: Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular).


Terna 4: Mesias Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

