La empresa Lactalis Perú S.A.C. comunicó al Indecopi el retiro del mercado de 43 944 unidades de leche condensada semidescremada de la marca Parmalat, en presentación de 395 gramos, correspondientes al lote 892-8.

Motivos del retiro

De acuerdo con la compañía, el producto no cumple con los estándares de calidad establecidos, tras detectarse que algunas latas presentan un proceso de solidificación. Esta alteración provoca que la leche condensada pierda su consistencia cremosa habitual y se endurezca, lo que podría dificultar su consumo y representar un riesgo potencial para la salud .

Frente a esta situación, se exhorta a los consumidores a revisar el número de lote en el etiquetado y abstenerse de adquirir o ingerir productos que correspondan al lote afectado. Para consultas o coordinaciones, la empresa ha puesto a disposición el número telefónico 913 529 537 o mediante el siguiente enlace.

El Indecopi también recordó que los ciudadanos pueden reportar productos que representen riesgos a través del Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que permite difundir información sobre bienes que podrían afectar la seguridad o salud de los usuarios.

Asimismo, recordó que la información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.