Indecopi informó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – Digemid dispuso el retiro del mercado de dos dispositivos médicos que podrían representar un riesgo para la salud de las personas.

En el primer caso, se dispuso retirar un lote de gasas estériles de la marca Favetex , tras detectarse la presencia de pelusas e hilachas en el producto, lo que podría afectar su uso seguro en pacientes.

Además, se ordenó el retiro de un lote de equipos de venoclisis de la marca Arelmed , utilizados para la administración intravenosa de sueros y otros fluidos, debido a que se encontraron imperfecciones y elementos extraños en su interior.

Indecopi informó que Digemid dispuso el retiro del mercado de dos dispositivos médicos que podrían representar un riesgo para la salud. Foto: Indecopi.

Como se sabe, el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.

En esa misma línea, la institución recordó que los consumidores pueden reportar un producto peligroso en https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.