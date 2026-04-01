El Indecopi informa que la empresa Ford Perú S.R.L. comunicó el llamado a revisión de diversos vehículos de la marca Ford, debido a posibles fallas que podrían aumentar el riesgo de accidentes. Esta información se difunde a través del Sistema de Alertas de Consumo.

En un primer caso, se revisarán 582 unidades del modelo Explorer (2018-2019), ya que una pieza de la suspensión trasera podría dañarse.

Esto podría generar ruidos, afectar el manejo del vehículo o desalinear una de las ruedas, reduciendo el control al conducir. Más detalles de la alerta en este enlace.

Asimismo, se ha identificado que en 173 vehículos de los modelos Escape (2021-2022) y Explorer (2021-2023), la pantalla del vehículo podría mostrar la imagen invertida, incluyendo la cámara de retroceso, lo que podría generar una percepción incorrecta del entorno. Más detalles de la alerta en este enlace.

De igual manera, también se revisarán 354 vehículos Escape (2021) y Explorer (2020-2021), debido a que el limpiaparabrisas delantero podría fallar o funcionar de manera irregular, afectando la visibilidad del conductor. Más detalles de la alerta en este enlace.