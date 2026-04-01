Indecopi. (Foto: Difusión)
Indecopi. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Indecopi informa que la empresa Ford Perú S.R.L. comunicó el llamado a revisión de diversos vehículos de la marca Ford, debido a posibles fallas que podrían aumentar el riesgo de accidentes. Esta información se difunde a través del Sistema de Alertas de Consumo.

En un primer caso, se revisarán 582 unidades del modelo Explorer (2018-2019), ya que una pieza de la suspensión trasera podría dañarse.

Esto podría generar ruidos, afectar el manejo del vehículo o desalinear una de las ruedas, reduciendo el control al conducir. Más detalles de la alerta en este .

LEA TAMBIÉN: Caso de alambrón chino: ¿“ruido” alrededor del procedimiento en investigación de Indecopi?

Asimismo, se ha identificado que en 173 vehículos de los modelos Escape (2021-2022) y Explorer (2021-2023), la pantalla del vehículo podría mostrar la imagen invertida, incluyendo la cámara de retroceso, lo que podría generar una percepción incorrecta del entorno. Más detalles de la alerta en este .

De igual manera, también se revisarán 354 vehículos Escape (2021) y Explorer (2020-2021), debido a que el limpiaparabrisas delantero podría fallar o funcionar de manera irregular, afectando la visibilidad del conductor. Más detalles de la alerta en este .

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi alerta sobre retiro de productos médicos que podrían afectar la salud
Barreras burocráticas bajo lupa de Indecopi: 2 entidades tuvieron las trabas más costosas
Caso de alambrón chino: ¿“ruido" alrededor del procedimiento en investigación de Indecopi?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.