Trupal cerró el 2025 con un crecimiento de ventas del 10% sobre lo proyectado (Foto: Difusión Trupal)
Trupal cerró el 2025 con un crecimiento de ventas del 10% sobre lo proyectado (Foto: Difusión Trupal)
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Sandra Reyes
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Trupal S.A., empresa del Grupo Gloria dedicada a la fabricación de papel y cartón, cerró el 2025 con un crecimiento de ventas del 10% sobre lo proyectado y alcanzando cifras récords de producción en sus plantas. Frente a ello, el 2026 es el punto de partida para nuevos proyectos, por ello, la empresa del Grupo Gloria prepara una inversión para mejorar sus procesos.

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