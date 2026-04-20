Así, la empresa presentó un proyecto orientado a mejorar su sistema de tratamiento de aguas residuales industriales en su planta ubicada en El Agustino, Lima. La iniciativa busca optimizar el desempeño ambiental de sus operaciones mediante la modernización de su planta de tratamiento, en línea con su estrategia de eficiencia operativa y sostenibilidad, permitiendo además incrementar la capacidad de tratamiento y la reutilización del recurso hídrico.

A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado al Ministerio de la Producción (Produce), la empresa dio a conocer el proyecto de mejora y optimización de la PTAR, el cual contempla la implementación de nuevos componentes tecnológicos como un reactor biológico IFAS, un sedimentador lamelar y sistemas complementarios de tratamiento.

En detalle, el proyecto contempla una capacidad de tratamiento aproximada de 1,200 m³ diarios, incorporando procesos avanzados que permitirán la recirculación del agua tratada. Esta optimización busca no solo incrementar la eficiencia del sistema, sino también fortalecer la gestión sostenible del recurso hídrico dentro de la operación industrial.

Asimismo, la iniciativa incorpora nuevos componentes tecnológicos, como un reactor biológico IFAS, un sedimentador lamelar y sistemas de control y dosificación, orientados a mejorar la calidad del efluente tratado. El proyecto se ejecutará dentro de la planta en El Agustino y, según el ITS, no generará impactos ambientales significativos ni alterará de forma relevante el proceso productivo actual.

Proyecto que alista Trupal en El Agustino

En el marco de este proyecto, cuyo objetivo es optimizar la calidad del efluente y mejorar la gestión del recurso hídrico en sus operaciones, la empresa contempla la incorporación de equipos clave como un reactor biológico IFAS, un sedimentador lamelar y sistemas de dosificación y control, que permitirán mejorar la remoción de carga contaminante. Así, la planta tendrá una capacidad aproximada de 1,200 m³/día.

“El proyecto plantea una mejora tecnológica del sistema de tratamiento que permitirá optimizar el uso del agua en el proceso productivo”, señala el ITS presentado por la empresa.

El proyecto considera la optimización del sistema de tratamiento como parte de una mejora tecnológica del sistema auxiliar de la planta. En esa línea, se prevé la recirculación del agua tratada entre el 15 % y 25 % del volumen total.

Estas mejoras permitirán reducir la carga contaminante de los efluentes y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, sin generar impactos ambientales significativos.

Cronograma y presupuesto del proyecto de Trupal

En el referido plan presentado al Produce, Trupal S.A. detalló el cronograma de actividades para la implementación de la mejora de su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTAR) en su planta de El Agustino. Desde la etapa de licitación y procesos logísticos hasta la estabilización y puesta en operación, el proyecto comprende varias fases, incluyendo evaluación ambiental, reubicación de equipos actuales, compra de equipos, obras civiles e instalación del nuevo reactor.

Así, el proceso de implementación tomaría alrededor de 16 meses. La ejecución de la propuesta involucra una inversión de US$ 1.64 millones, mientras que el costo anual de operación y mantenimiento fue estimado en aproximadamente US$ 721,000 y US$ 38,000, respectivamente. La vida útil de la PTAR será de 15 años.