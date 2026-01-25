Trupal, empresa de empaques flexibles y papel del Grupo Gloria, anunció el cierre de 2025 con un crecimiento de ventas del 10% sobre lo proyectado.

De mismo modo reportó récords de producción en sus plantas de Sullana (cajas) y Evitamiento (papeles).

El resultado de la compañía deriva principalmente del desempeño de su línea de cajas, impulsado por la demanda del sector agroexportador. Este sector, motor económico del país, requiere empaques especializados, fundamentales para la logística y la competitividad de los productos peruanos en mercados internacionales, señaló la empresa.

Frente a un entorno de poca predictibilidad en el sector agrícola y exportador durante el último año, la empresa optó por una estrategia operativa que incluye planificación anticipada, producción de stock y aumento de capacidad productiva. Estas medidas permitieron a la compañía responder eficazmente a los picos de demanda estacionales y la variabilidad del mercado, anotó.

La compañía de empaques del Grupo Gloria optó por una estrategia operativa que incluye planificación anticipada, producción de stock y aumento de capacidad productiva. Foto: Difusión

“Nuestro crecimiento está intrínsecamente ligado al éxito y las necesidades de nuestros clientes, especialmente en el sector agroexportador”, afirmó Renzo Vega, Gerente de Negocios Cajas de TrupalL.

“Hemos invertido estratégicamente en infraestructura y tecnología para asegurar no solo la continuidad operativa, sino también la eficiencia y calidad que nuestros socios necesitan para competir en mercados exigentes”, expresó Vega.

Deta que la compañía invirtió en nueva capacidad productiva, destacando la incorporación de una nueva imprenta troqueladora en su planta de Sullana. “Esta ampliación optimiza la producción de empaques especializados, cruciales para la cadena de frío y la protección de productos de alto valor de exportación”, refirió.