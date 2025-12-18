En octubre último, Trupal, empresa del Grupo Gloria especializada en la fabricación de empaques de papel, cartón corrugado y empaques flexibles, informó que el anunciado plan de inversión por S/100 millones para este 2025 presentaba un avance importante. Ahora, la compañía revela que las mejoras en sus operaciones continuarán.

Juan Carlos Galdos, gerente general de Trupal, señaló que acaban de adquirir una nueva máquina de cartón que operará en el norte del país (Piura) y continuará ampliando su infraestructura productiva.

La compañía tiene una capacidad productiva de 300,000 toneladas por año en total, volumen que espera incrementar de forma sostenida, reportó el boletín Perú Exporta, de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Personal de Trupal supervisa la línea de empaques flexibles.

¿Cuántas plantas tiene Trupal?

Trupal cuenta con cinco plantas de producción distribuidas estratégicamente en el país. La empresa opera molinos de papel en Lima y Trujillo, donde se produce la materia prima que luego se utiliza en sus diferentes líneas de negocio.

En el caso de la fabricación de cajas de cartón corrugado, Trupal dispone de dos plantas: una en Lima, ubicada en Huachipa, y otra en Piura, cercana a sus principales clientes del sector agrícola. Además, la compañía mantiene una planta de empaques flexibles en Lima, que le permite atender tanto al mercado local como a la exportación.

Estas instalaciones corresponden a las tres unidades de negocio de Trupal: papel y convertidos, cajas de cartón corrugado y empaques flexibles, garantizando un modelo de producción integrado que abarca desde la materia prima hasta el producto final.

Proyecciones de Trupal para este 2025

La compañía Trupal proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento cercano al 10%, indicó Galdos. La firma emplea alrededor de 2,000 trabajadores y atiende a cerca de 1,000 clientes, principalmente, del sector agrícola que exportan sus productos utilizando las cajas de Trupal.

Trupal produce su propia materia prima con fibra reciclada y reincorpora los materiales usados en la cadena de producción. Hace unos meses, participaron en el pabellón de Envases y Embalajes de Expoalimentaria 2025, donde establecieron contacto con potenciales clientes internacionales interesados en sus productos.