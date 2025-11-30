¿Cómo ha sido el 2025 para Carvimsa?

El 2025 ha sido un buen año. Se combinaron varios factores. Primero, tuvimos un clima bastante estable, lo que permitió que la agroindustria, la pesca y el mercado doméstico se movieran al alza, acompañando el crecimiento del PBI.

Además, estamos cosechando lo que sembramos en años anteriores, con una mayor difusión y uso de los envases de fibra reciclada. Nos enfocamos en desarrollar papeles que permitieran reemplazar la importación de fibra virgen, por varias razones. La primera, el abastecimiento; y la segunda, la necesidad de contar con una proveeduría cercana.

¿Qué buscaban exactamente con ese desarrollo?

Buscábamos depender cada vez menos del suministro externo y, además, avanzar en sostenibilidad, que es un eje central para nosotros. Para mí, sostenibilidad es manejar adecuadamente los recursos de esta generación para no comprometer los de la siguiente. Hoy podemos decir que nuestros envases son 100% de fibra reciclada, lo cual es un beneficio para nuestros clientes, pero también para el ambiente.

Una tonelada de papel producido con fibra reciclada en nuestro molino emite 0.17 toneladas de CO2, mientras que una tonelada de fibra virgen emite 1.6. Así que estamos trabajando en la línea en la que creemos.

¿Cómo ha respondido el mercado a esta propuesta?

Lo que sembramos ya está dando frutos. Ofrecimos estos envases y hoy somos de la preferencia de los agroexportadores.

¿Cuánto han crecido este año? ¿cuál es la expectativa 5% o 10%?

Un poco más, ya que vamos a llegar a casi el 15%.

¿Ese resultado se apalancó en los nuevos desarrollos de fibra reciclada?

Sí. Básicamente porque clientes que antes no trabajaban con nosotros al 100%, hoy sí lo hacen. El concepto de sostenibilidad, reciclabilidad, economía circular y cuidado del medio ambiente ya no es una moda, es una necesidad. Y eso ha cambiado la forma en que los clientes miran los envases.

Una parte importante de su facturación viene del sector agroexportador, ¿cierto?

Así es, el 60% de la agroexportación y 40% del mercado nacional. Es una estructura que venimos trabajando desde hace mucho tiempo.

¿Ese 40% nacional qué sectores incluye?

Cuando digo nacional me refiero a todo lo que no es agroexportación. Una caja de aceite, de leche, de latas, de botellas de vino. No hacemos cajas para televisores, pero todo ese tipo de productos destinados al mercado doméstico entran en esta categoría.

Carvimsa destinó este año US$ 5 millones en automatización de equipos y procesos, además del recambio por maquinaria más moderna. Foto: Carvimsa

Las inversiones en capex en 2025

En entrevistas pasadas usted destacó las inversiones que impulsaron desde 2022, para el desarrollo de fibra reciclada. ¿Este 2025 también realizaron inversiones?

Sí, claro. Hemos invertido en máquinas de acabado y en equipos que acompañan el crecimiento del país. No hacemos inversiones exageradas ni por encima de lo que realmente demanda el mercado, porque el Perú —y especialmente la agroindustria— depende fuertemente del clima.

¿A qué se refiere con esa sensibilidad al clima?

Un ejemplo claro es el 2023, que fue desastroso para la agroindustria y la pesca. En mangos, por decir solo una campaña, normalmente se puede exportar el 100% de lo que se produce; ese año solo se exportó 7%. Un 93% menos, simplemente porque no había fruta ya que el calor fue excesivo y las condiciones climáticas fueron muy duras.En pesca ocurrió algo similar ya que cuando sube la temperatura, las especies buscan aguas más frías y se profundizan. Si se profundizan demasiado, las redes no llegan a capturarlas. Fue un golpe fuerte para el sector.

¿Cuánto fue la inversión en capex este año?

De US$ 5 millones . Principalmente en automatización de equipos y procesos, además del recambio por maquinaria más moderna.

¿Por qué enfocarse en automatización?

Porque hoy el tema de la mano de obra es cada vez más complejo. Las nuevas generaciones no siempre ven futuro en las industrias tradicionales; se inclinan más por sistemas, informática, internet, inteligencia artificial o trabajo remoto. Pertenezco a otra generación, pero somos conscientes de que debemos adaptarnos. Por eso trabajamos mucho para que quienes ingresan a la empresa se queden. No tenemos altos niveles de rotación y eso lo hemos construido para asegurar que Carvimsa tenga continuidad y liderazgo en los próximos 50 años.

Director Perú del Grupo Comeca, Santiago Reyna Ciccia. Foto: Grupo Comeca

Lo que viene en 2026 para Carvimsa y Epinsa

¿Cuál es el objetivo de Carvinsa para el próximo año?

Primero, será un año electoral. Por eso las inversiones deben hacerse de manera medida. Uno siempre quisiera invertir como en otros países donde, aun con opciones políticas distintas, se respeta el crecimiento y las reglas del juego. Sin entrar en temas políticos, estamos evaluando cómo crecerá el Perú en los próximos años, y nuestra intención es invertir para acompañar ese crecimiento.

¿Esperan repetir el crecimiento de dos dígitos de este año? ¿Alrededor de 10%?

Soy más cauto. Creo que estaremos alrededor del 6% al 7%. Algunos clientes van a crecer, el mercado también debería avanzar un poco más. Pero podría haber alguna distorsión en los próximos meses que frene la economía. Cuando uno ha tenido siete presidentes en nueve años, es imposible tener una bolita mágica y anticipar con total claridad lo que viene.

Sobre inversiones, ¿en qué se enfocarán en 2026?

Seguiremos con modernización y automatización. Tenemos que trabajar sobre lo que ya tenemos y en lo que podemos proyectar. Hay equipos nuevos que ofrecen mejores eficiencias y productividades, y vamos a renovar algunos. Todo orientado a ganar eficiencia. Esto aplica a todas las plantas, tanto de Carvimsa como Epinsa. Si se invierte, debe ser después de un análisis muy consciente de que habrá una rentabilidad clara y que la inversión no quedará en el aire.

¿El próximo año el nivel de inversión será similar al de este año?

Sí, similares, en el caso de Carvimsa cercano a US$ 5 millones siempre y cuando todo avance como lo estamos viendo.

¿Cuántas plantas tiene el grupo en Perú?

Carvimsa tiene tres plantas y Epinsa una. En total, hay cuatro plantas del grupo Comeca en Perú .

¿Las inversiones que menciona corresponden al total del grupo?

En el caso de Epinsa, estamos hablando de unos US$ 3 millones adicionales para el próximo año, porque es una empresa ligada al negocio de latas y envases de hojalata.

Epinsa produce latas para pesca y para agroindustria. No hace latas para el mercado doméstico, salvo una línea para alimentos de mascotas, pero es un volumen pequeño. Foto: Epinsa

¿Cómo está funcionando el negocio de Epinsa?

Es un negocio aún más afectado por el clima. En Carvimsa tenemos una estructura 60% agroindustria y 40% mercado nacional; si la agroindustria cae, ese 40% ayuda a sostener. En Epinsa no ocurre lo mismo, porque producimos latas para pesca y para agroindustria. No hacemos latas para el mercado doméstico, salvo una línea para alimentos de mascotas, pero es un volumen pequeño. El fuerte es pesca.

¿Cómo se ha comportado Epinsa en el 2025?

Ha sido un buen año. La empresa se consolidó y alcanzó ventas importantes.

¿De cuánto fue ese crecimiento?

Prefiero hablar en porcentajes. Epinsa creció entre 12% y 13%.

¿Qué se espera el 2026 para Epinsa?

Estamos proyectando un crecimiento similar al de Carvimsa, entre 6% y 7%. Debemos ser prudentes con las proyecciones.

Grupo Comeca evalúa desarrollar una planta de cartón en Argentina. Foto: Carvimsa

Quinta planta a la vista, ¿dónde?

Usted mencionó que el grupo tiene cuatro plantas: tres de Carvimsa y una de Epinsa. ¿Está en camino una quinta planta en el mediano plazo?

Es posible. Como digo, no vamos a correr.

¿Esa quinta planta sería en Perú o fuera del país?

Fuera. Estamos pensando en inversiones en Argentina . Es una plaza interesante para nosotros porque ya contamos allá con una planta de hojalata. Estamos evaluando un proyecto importante como Grupo Comeca.

¿La planta en Argentina sería un proyecto de mediano plazo o podría adelantarse?

Creo que se concretaría entre el corto y el mediano plazo. Estamos hablando de una planta de cartón, de cajas de cartón.

En el caso de Perú, ¿ustedes realizan exportaciones desde aquí?

Sí, exportamos productos como papel desde Carvimsa. Enviamos a Ecuador, Costa Rica y Guatemala.

¿Cómo se ha comportado esa línea de exportación este año?

Este año no hemos exportado mucho por una razón, ya que todo nuestro papel fue consumido internamente. No tuvimos excedentes. Para exportar necesitas una capacidad adicional al autoconsumo; y en este caso, nuestra propia demanda copó toda la producción.