Los productos de la empresa textil estadounidense se emplean en una amplia gama de industrias: indumentaria, calzado, automotriz, hogar, médica e industrial. (Foto: Global Textil Times)
Un gigante estadounidense del rubro textil estaría preparando movimientos en el mercado peruano vinculados a fibras sintéticas e hilos de alto desempeño. Las acciones recientes podrían anticipar una eventual expansión en el país.

