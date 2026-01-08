Recientemente, Gestión pudo conocer que la empresa textil Sapona Yarns, inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Sapona Since 1836” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la firma estadounidense inscribió la marca en la categoría 22 y 23, que corresponden a hilos y fibras sintéticas para uso textil.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

El segundo mayor productor de nylon se asoma en Perú

Sapona Yarns, LLC es una empresa textil estadounidense especializada en la fabricación de hilados sintéticos de alto desempeño, en particular nylon texturizado y fibras de elastano (lycra). La compañía forma parte del grupo Universal Fiber Systems, matriz de Universal Fibers, Inc. y Premiere Fibers, Inc., con sede en Bristol, Virginia, y operaciones industriales en Estados Unidos, Europa, Tailandia y China.

El grupo es reconocido globalmente por ser líder en fibras sintéticas teñidas en masa, con aplicaciones en pisos, transporte y textiles técnicos.

La incorporación de Sapona Yarns al conglomerado se concretó en abril de 2021, cuando Sapona Manufacturing vendió todos los activos de su planta de hilados ubicada en Cedar Falls, Carolina del Norte, a Universal Fiber Systems, LLC (UFS). Desde entonces, esta unidad opera bajo el nombre Sapona Yarns, LLC.

La actividad textil en ese complejo tiene una historia que se remonta a 1836, con la fundación de la Sapona Manufacturing Company, uno de los primeros molinos algodoneros del sur de EE. UU., que con el tiempo evolucionó hacia la producción de seda, nylon y otras fibras sintéticas.

Los productos de Sapona Yarns se emplean en una amplia gama de industrias: indumentaria, calzado, automotriz, hogar, médica e industrial. Además, se describe como el segundo mayor productor de nylon texturizado del sector.

La compañía textil no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del sector de plástico y consumo masivo, ya lo han hecho el 15, 16 y 17 de diciembre de este año, ¿Cuáles son?

Gigante boliviano del sector de plástico busca ingresar al Perú

De otro lado, el Indecopi también recibió la intención de Industrias Belén para registrar la denominación y logotipo de “Belén” en la clase 16, 20 y 21 que comprende productos como papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, muebles, espejos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, utensilios, recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas. Pero, ¿de quién se trata?

La empresa de origen boliviano, fundada en 1987, se especializa en la fabricación y comercialización de productos plásticos para consumo masivo, construcción, comercio y agro.

Su casa matriz se ubica dentro del parque industrial de Santa Cruz de la Sierra, desde donde abastece a todo el país y coordina una red de distribuidores regionales. Actualmente, tiene tres plantas manufactureras que suman más de 50,000 m2., posicionándose como uno de los mayores actores industriales del país en su rubro.

Empresas de consumo masivo buscan registrar sus productos ¿En qué categorías?

Dentro del segmento de consumo masivo, la gigante de alimentos Alicorp, ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Tarí” en la clase 30, correspondiente a salsas y ajíes.

Si bien esta marca ya se encuentra en el mercado con una imagen renovada, el nuevo trámite ante la autoridad competente indicaría una acción destinada a reforzar la protección legal de su identidad visual y denominación comercial.

Cabe recordar que, en abril de 2025, Alicorp llevó su salsa picante Tarí a EE.UU. con una fórmula adaptada, pero basada en insumos peruanos. Actualmente, está en 1,800 tiendas y proyecta una expansión nacional con nuevos sabores y presencia en grandes cadenas.

Dentro de este segmento, otro actor importante como Gloria ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Chia Star” en la clase 32, que comprende cervezas, aguas minerales y gaseosas, así como otras bebidas sin alcohol, jugos de frutas, néctares, siropes y preparaciones para elaborar bebidas.

Dicha solicitud podría anticipar el posible desarrollo de una nueva marca orientada al segmento de bebidas funcionales o saludables, asociadas al consumo de chía y atributos nutricionales. El nombre y el concepto visual apuntarían a diferenciarse dentro de un mercado altamente competitivo, donde los “superfoods” ganan espacio entre consumidores jóvenes y preocupados por la salud.

Esta posible incursión en bebidas saludables se alinea con la estrategia de diversificación que la empresa ya viene desplegando. En 2025, Gloria comentó a este diario que relanzó su marca PRO con ocho nuevos productos divididos en dos líneas —Power y Day— para ampliar el consumo de proteínas más allá del público deportista. La propuesta incluye precios accesibles, mayor distribución y educación al consumidor para quintuplicar el mercado proteico, que aún es pequeño en Perú.

Dato.

Solo el 15,16 y 17 de diciembre de 2025, Indecopi publicó 315 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan Sapona Yarns, Industrias Belén, Alicorp y Gloria.