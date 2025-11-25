Biopaking produce sorbetes biodegradables y compostables en su planta de Chorrillos, y comercializa envases. (Foto: difusión).
Biopaking produce sorbetes biodegradables y compostables en su planta de Chorrillos, y comercializa envases. (Foto: difusión).
Biopaking, fabricante de sorbetes biodegradables e importador de envases biodegradables, prevé un crecimiento sostenido en los próximos años y evalúa ampliar su producción e incursionar en mercados de la región. La empresa, que opera una planta en Chorrillos, mantiene su enfoque en atender la demanda local y analiza nuevas líneas de productos, mientras ajusta su estrategia de inversión y modernización.

