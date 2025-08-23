Dicha compañía presentó el Informe Técnico Sustentatorio de su proyecto denominado “Ampliación de componentes auxiliares y absorción del predio 537, a ejecutarse en su fábrica de 5,630 metros cuadrados (m2), donde se realizan procesos de extrusión, impresión, laminado, corte y sellado, ante la referida entidad.

En concreto, la iniciativa prevé la realización de cuatro subproyectos, orientados a la ampliación del área de sellado, optimización del área de extrusión, ampliación de almacenes y habilitación de oficinas y comedor. “Se instalarán cinco selladoras, una extrusora FERRETI, almacenes de producto terminado, bobinas y de materiales diversos, entre otras acciones”, indica el informe de la empresa.

La compañía sostuvo que la iniciativa apunta a una mayor eficiencia en los procesos productivos, a fin de satisfacer las necesidades de la planta y “ejecutar un aprovechamiento sostenible de los recursos para la protección del ambiente”.

Plásticos Perú Alfa tiene una planta de 5,630 m2 en San Juan de Lurigancho. (Foto: difusión).

Presupuesto del proyecto de Plásticos Perú Alfa

El proyecto de Plásticos Perú Alfa demandaría el uso de 1,130 m2, considerando tres niveles de la planta y un periodo de ejecución de un mes. La inversión estimada es de S/ 885,000 para una vida útil de 20 años.

Plásticos Perú Alfa, en vías de avanzar hacia la ejecución de estas iniciativas, presentó el ITS respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 29 de agosto del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Dato sobre Plásticos Perú Alfa

Plásticos Perú Alfa fabrica sus productos a partir del polietileno, polipropileno, poliestireno y películas como el polipropileno biorientado, polyester, entre otros. Esta materia prima es transformada en plásticos como mangas, bolsas, láminas, strech film y empaques flexibles personalizados y demás.