Plásticos Perú Alfa contempla la ejecución de un proyecto en su fábrica, a fin de mejorar sus procesos productivos. (Foto: difusión).
Plásticos Perú Alfa contempla la ejecución de un proyecto en su fábrica, a fin de mejorar sus procesos productivos. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

La empresa Plásticos Perú Alfa, dedicada al desarrollo de productos de plásticos como bolsas, láminas, empaques flexibles personalizados, entre otros, apunta a mejorar sus sistemas de producción, a través de eficiencias en su planta de San Juan de Lurigancho (SJL), de acuerdo con información enviada al Ministerio de la Producción (Produce).

TE PUEDE INTERESAR

ISG proyecta inversiones en su planta de plásticos, ¿qué prepara en Lurín?
Impacto de la Ley de Plásticos: Perú aumenta importación de productos biodegradables

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.