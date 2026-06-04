Entre el 2017 y el 2025 el Perú ahorró 409 millones de soles tras la adopción de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.
El jefe del gabinete destacó el impacto positivo de estas medidas a favor de la economía de los ciudadanos y las empresas las cuales se impulsan en el país desde 2016.
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en su tercera jornada de trabajo en París, durante la sesión “Mejora de los marcos regulatorios para la competencia y la competitividad” de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE.
“Esto fue posible mediante la eliminación y simplificación de trámites y la prevención de cargas administrativas innecesarias, con impacto directo en la competitividad y productividad del país”, añadió.
LEA TAMBIÉN: OCDE revisa su estimado de crecimiento de Perú para este año a un 2.9%
En su exposición, el premier Arroyo recordó que la política regulatoria en el Perú constituye una reforma construida a lo largo de una década por las recomendaciones de la OCDE. Producto de ello, el Estado también otorga mayor importancia a la consulta pública, mecanismo que facilitó la recepción de más de 9000 comentarios de más 1,600 ciudadanos y actores interesados entre 2023 y 2025, con una aceptación del 37% de los aportes en los proyectos normativos.
“A esto se suma la estandarización de trámites a nivel nacional, regional y local. Más del 71% de municipalidades y el 85% de gobiernos regionales adoptaron esta medida para brindar mayor predictibilidad a los ciudadanos”, remarcó.
LEA TAMBIÉN: Perú es el país de la región con mayor avance en su proceso de adhesión a la OCDE
Adicionalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que en 2025 se implementó el Observatorio Peruano de Mejora Regulatoria, herramienta que permite monitorear avances y fortalecer la transparencia en la producción normativa.
“Para el Perú, la mejora regulatoria tiene un valor estratégico: fortalece la competitividad, genera confianza institucional y mejora las condiciones para atraer inversiones. Una regulación de calidad protege la competencia, estimula la innovación y beneficia a los ciudadanos”, explicó.