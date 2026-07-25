Nuevas normativas han acortado plazos para que se actualice el historial crediticio de los usuarios. (Foto: GEC/ César Campos)
Nuevas normativas han acortado plazos para que se actualice el historial crediticio de los usuarios. (Foto: GEC/ César Campos)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Muchas personas pueden retrasarse en el pago de sus deudas no por desidia, sino por algún evento o crisis particular que afectó sus finanzas temporalmente, ¿cómo deben proceder para “limpiar” su historial?

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