Banca móvil. Uso de canales digitales es cada vez más común. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La contratación de productos financieros, sobre todo mediante canales digitales, puede generar en algunas ocasiones confusión e incluso un perjuicio económico al usuario, ¿qué ha planteado el regulador para prevenir esas situaciones?

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