Muchos de los problemas financieros traen consecuencias directas en temas de salud y de relaciones familiares. Foto: iStock.
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La situación financiera de las personas no solo puede medirse según su puntuación en la central de riesgo o su nivel de endeudamiento, sino también con indicadores más subjetivos como la confianza que expresan de poder cumplir con sus obligaciones, ¿qué resultados se conocieron para Perú?

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