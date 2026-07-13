Para muchos peruanos, la gratificación de julio llega con planes ya trazados: deudas que saldar, necesidades del hogar, compromisos que no esperan. Y antes de que uno pueda pensarlo dos veces, el ingreso extra ya encontró destino. Sin embargo, no hace falta ahorrar todo ni renunciar a lo que ya está previsto: separar una parte desde el inicio, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia real. Después de todo, ahorrar sigue siendo una tarea pendiente para muchas familias, según los resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en 2022, solo el 42% de los peruanos logró ahorrar en los últimos 12 meses.

“Un buen hábito financiero puede empezar con una decisión simple: separar una parte del ingreso antes de usarlo. La gratificación puede ser una oportunidad para dar ese primer paso, especialmente si se cuenta con herramientas accesibles y digitales que faciliten el ahorro”, Diego Córdova, gerente de Productos Pasivos de Alfin Banco.

En ese sentido, el ejecutivo comparte cuatro recomendaciones para aprovechar mejor este ingreso extra:

● Separar un monto desde el inicio. Antes de usar la gratificación, es recomendable definir qué porcentaje irá al ahorro. No tiene que ser una cantidad alta: lo importante es tomar esa decisión antes de gastar. Este paso ayuda a construir disciplina financiera y a darle un uso más consciente al ingreso recibido.

● Asignarle una meta concreta. El ahorro funciona mejor cuando tiene un objetivo claro: un fondo de emergencia, estudios, mejoras en el hogar, un viaje o cualquier meta personal o familiar. Tener un propósito definido permite mantener el dinero separado y reduce la tentación de usarlo en gastos impulsivos.

Un buen hábito financiero puede empezar con una decisión simple: separar una parte del ingreso antes de usarlo. Foto: GEC.

● Usar herramientas simples y accesibles. Para que el ahorro sea sostenible, también es importante contar con alternativas fáciles de usar. Las cuentas de ahorro digitales permiten abrir y administrar el dinero sin acudir a una agencia.

● Dar seguimiento al avance. Ahorrar no termina cuando se separa el dinero. Revisar periódicamente cuánto se ha acumulado, ajustar la meta si cambian las prioridades y sumar nuevos aportes cuando sea posible ayuda a mantener el hábito en el tiempo. Esto permite que la gratificación no sea solo un ingreso puntual, sino el primer impulso para una mejor organización financiera.

Más que el monto inicial, lo importante es construir una práctica que pueda sostenerse. Aprovechar una parte de la gratificación para empezar a ahorrar puede ayudar a que este beneficio laboral no sea solo un ingreso temporal, sino el inicio de una relación más ordenada con el dinero.