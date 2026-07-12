Los trabajadores reciben gratificaciones en julio y diciembre (foto: GEC).
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José Carlos Reyes Leyva
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Las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para realizar el abono de las gratificaciones a sus trabajadores. En esta nota se comentará sobre una de las principales dudas que existe sobre el monto a recibir.

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