La SBS muestra un reporte para depósitos por S/ 5,000 a 360 días y el rendimiento mínimo que ofrece cada entidad financiera, según su tasa de interés (imagen: iStock).
La SBS muestra un reporte para depósitos por S/ 5,000 a 360 días y el rendimiento mínimo que ofrece cada entidad financiera, según su tasa de interés (imagen: iStock).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Las empresas tienen hasta el 15 de julio para hacer el depósito de las gratificaciones a sus trabajadores. Si bien muchos utilizan este abono para diversos gastos previstos, también pueden haber casos en que el uso de la gratificación no resulta urgente, por lo que se podría ahorrar todo o parte de este abono.

TE PUEDE INTERESAR

Depósitos a plazo en dólares se disparan antes de elecciones, ¿quiénes se protegen?
Depósitos a plazo: Esta es la tasa más alta: ¿por qué es menos jugosa que hace dos años?
Depósitos a plazo: la tasa de interés puede duplicarse, según la entidad financiera elegida
Fondo de Seguro de Depósitos aumentó cobertura, ¿hasta qué monto?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.