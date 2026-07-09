Un medio seguro de ahorro es vía un depósito a plazo fijo en las entidades financieras, ¿dónde actualmente se están pagando más intereses?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra un reporte para depósitos por S/ 5,000 a 360 días y el rendimiento mínimo que ofrece cada entidad financiera, según su tasa de interés. La financiera InFinance XP (ex Financiera Oh!) es la que paga más intereses, con una tasa de 5.5% anual. En segundo lugar se ubica el banco Efectiva con 5.25% y tercero figura el banco Ripley, con 4.25% (ver cuadro).

Al respecto, Jorge Guillén, profesor de finanzas en Esan, consideró a los depósitos a plazo como una interesante y segura alternativa de ahorro. “La tasa de interés por los depósitos a plazo también puede subir si el monto de ahorro es mayor”, subrayó.

Por ello recomendó revisar las tasas y condiciones que ofrece una entidad financiera a cada persona en particular. “También es posible hacer el depósito en una entidad distinta a donde se realiza el depósito del sueldo del trabajador. Lo importante es buscar las entidades donde ofrezcan una mayor tasa de interés”, remarcó Jorge Guillén.

Por su parte Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, refirió que será importante revisar entre las diferentes entidades. “En promedio las financieras y cajas pagan las mayores tasas, pero también hay algunos bancos pequeños que pagan buenas tasas”, subrayó.

También recomendó revisar las condiciones del depósito a plazo, en caso la persona tenga que retirar el dinero antes de cumplir con el periodo pactado. “Si tengo una emergencia y retiro antes, algunas entidades pagan una tasa menor; pero otras pagan cero. Entonces es una variable a considerar para tomar una buena decisión”, anotó.

Por otro lado, Carrillo destacó que todas estas entidades cuentan con el Fondo de Seguro de Depósito, el cual actualmente cubre por un monto de S/ 122,000, en caso alguna de estas entidades quiebre. “En cambio las cooperativas, que son 240, tienen un seguro chiquito de S/ 10,000 para 20 de ellas y S/ 5,000 para el resto. Entonces, eso es más riesgoso”, advirtió.