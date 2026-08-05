Mitsubishi Motors Perú proyecta cerrar el 2026 con 44 puntos de venta y postventa con inversión de US$ 2 millones en la ampliación de su red comercial. Foto: Mitsubishi. Foto: Mitsubishi.
Mitsubishi Motors Perú proyecta cerrar el 2026 con 44 puntos de venta y postventa con inversión de US$ 2 millones en la ampliación de su red comercial. Foto: Mitsubishi. Foto: Mitsubishi.
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Giancarlos Torres
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Mitsubishi Motors Perú acelera una nueva etapa de crecimiento en el mercado local. La compañía destinará alrededor de US$ 2 millones para ampliar su red comercial durante este año, con la apertura de cuatro nuevos puntos de venta y postventa, mientras fortalece su estrategia en el segmento corporativo (B2B) y prepara la llegada de nuevos modelos para ampliar su portafolio en el país.

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