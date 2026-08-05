La expansión contempla iniciar operaciones en Huánuco, Ayacucho, el retorno de la marca a Pucallpa y un nuevo establecimiento en Lima para incrementar su cobertura en la capital. Todos los locales serán bajo el formato 3S, que integra venta de vehículos y servicio técnico.

“Tenemos una cobertura de más del 80% del territorio nacional, pero vamos a ampliar nuestra cobertura en lo que queda del año a 90%”, señaló a Gestión Ider Cifuentes, Brand Manager de Mitsubishi Motors Perú.

Con estas incorporaciones, la empresa pasará de 40 a 44 puntos de venta y postventa a nivel nacional antes de finalizar el 2026.

El negocio corporativo toma mayor protagonismo

La expansión física responde a una estrategia más amplia con la que Mitsubishi busca consolidar su presencia tanto entre clientes particulares como en el segmento empresarial.

Actualmente, las ventas B2B representan el 30% de toda la comercialización de la marca en el país, participación que la empresa considera un objetivo alcanzado y que será uno de los principales indicadores para medir su desempeño al cierre del año.

Cifuentes señaló que otro de los pilares de la estrategia de la marca es el servicio postventa, especialmente para atender la creciente demanda de clientes corporativos. En ese contexto, dijo que tienen un fill rate de 95% en repuestos, indicador que refleja la disponibilidad de piezas para atender los requerimientos de mantenimiento y reparación.

Según explicó, este nivel de abastecimiento responde a las exigencias de sectores como minería, agricultura y telecomunicaciones, donde minimizar los tiempos de inactividad resulta clave para la operación.

L200 es el modelo que representa alrededor del 40% del portafolio de la marca. En la imagen, la L200 GLX AT. Foto: Mitsubishi Motors Perú.

Preferencias que impulsan el crecimiento

La expansión llega en un contexto favorable para la marca. Durante el primer semestre del año, Mitsubishi registró el mejor desempeño comercial de la última década en el Perú, con un crecimiento de 24% frente al mismo periodo del 2025. Cifuentes añadió que la empresa espera mantener el mismo ritmo de crecimiento durante la segunda mitad del año.

Actualmente, Mitsubishi acumula una participación de mercado de 2.3% y proyecta cerrar el año con 2.5%, además de ingresar al top 10 de marcas más vendidas en el país. Hoy ocupa el puesto 11.

El principal impulsor de las ventas continúa siendo la L200, modelo que representa alrededor del 40% del portafolio de la marca y que crece 25% respecto al año anterior.

Otro de los pilares es la Xpander, que se posiciona como el segundo vehículo más vendido dentro del segmento de minivanes de uso mixto, donde Mitsubishi mantiene una participación superior al 20% y un crecimiento de 10%.

En el segmento SUV, que representa el 54% del mercado automotor peruano, la apuesta está dirigida a un consumidor que prioriza espacio y seguridad. La Destinator, una SUV mediana de tres filas de asientos, lanzada hace pocos meses, ya se ubica entre las diez más vendidas de su categoría, según la empresa.

Ider Cifuentes, Brand Manager de Mitsubishi Motors Perú, afirmó que la marca proyecta cerrar el 2026 con 44 puntos de venta y postventa a nivel nacional. Foto: Mitsubishi.

Más modelos para el 2027

Mitsubishi confirmó que incorporará dos nuevas SUV al mercado peruano durante el 2027.

La primera será el regreso de la Montero, modelo que dejó de comercializarse en el país en 2018 y cuya nueva generación será presentada mundialmente el próximo 2 de septiembre. La empresa prevé lanzarla en el mercado peruano durante el próximo año como una SUV grande con posicionamiento premium.

A ella se sumará la Outlander híbrida enchufable, con la que Mitsubishi reforzará su oferta de tecnologías electrificadas en el país durante los primeros meses del 2027.

La seguridad, el nuevo eje de la marca

En paralelo al crecimiento de su operación, Mitsubishi viene reforzando su posicionamiento de marca. Si durante años estuvo asociada al mundo todoterreno, ahora busca trasladar ese legado hacia un concepto centrado en la seguridad.

Para Cifuentes, las capacidades desarrolladas históricamente en vehículos de alto desempeño se traducen hoy en una mayor protección para conductores y pasajeros. En esa línea, sostuvo que los modelos de la marca cuentan con certificación Latin NCAP de cinco estrellas y que Mitsubishi registra a nivel global un índice de fallas inferior al 0.5%.