Mitsubishi Motors Perú, marca representada por Astara, presentó oficialmente en el mercado local la nueva Mitsubishi Destinator, su más reciente apuesta en el segmento SUV. Diseñada para adaptarse a las nuevas dinámicas de las familias peruanas, este modelo amplía la oferta de la marca con una propuesta moderna, espaciosa y equipada con tecnología avanzada.

Destinator no es solo una SUV; refleja los valores históricos de Mitsubishi —seguridad, confiabilidad y durabilidad— e incorpora mayores niveles de confort, tecnología y versatilidad, atributos cada vez más valorados por quienes buscan movilidad tanto para el uso cotidiano como para compartir experiencias en familia.

“La llegada de Destinator representa un paso fundamental para Mitsubishi en Perú. Buscamos ampliar nuestra presencia en el segmento SUV y reforzar nuestro compromiso con las familias peruanas, ofreciendo vehículos que las acompañen en momentos importantes. No se trata solo de llegar a un destino, sino de disfrutar el viaje juntos”, señaló Ider Cifuentes, brand manager de Mitsubishi Motors Perú.

Potencia pensada para cada camino

La Destinator incorpora un motor 1.5L Turbo que combina eficiencia con una respuesta dinámica. Cuenta con 4 cilindros en línea y 16 válvulas, capaz de entregar 161 HP a 5,000 rpm y un torque máximo de 25.5 kg.m entre 2,000 y 4,000 rpm. Este propulsor se asocia a una transmisión variable continua (CVT) con tracción delantera (2WD), lo que garantiza aceleraciones fluidas, sin interrupciones en los cambios de marcha, y un consumo de combustible optimizado.

A ello se suman cinco modos de manejo (Normal, Pista Mojada, Grava, Lodo y Tarmac), que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a distintas condiciones de conducción, brindando mayor seguridad y desempeño en diversos entornos.

En materia de conectividad y entretenimiento, el modelo incorpora una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™, aire acondicionado con salida para todas las filas y cierre centralizado con apertura a distancia. (Imagen: Mitsubishi)

Protección integral para los que más importan

Este nuevo modelo ha sido desarrollado para ofrecer máxima protección y confianza al volante. Cuenta con un sistema de seguridad de seis airbags estratégicamente distribuidos: frontales para piloto y copiloto, laterales y de cortina. Además, incorpora carrocería RISE, Control Activo de Estabilidad (ASC), Control de Tracción (TCL), Asistente de Frenado de Emergencia (BA), Asistente de Ascenso en Pendiente (HSA), Sistema de Señal de Emergencia (ESS) y Active Yaw Control (AYC).

También incluye sensores de parqueo delanteros y traseros, freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold, anclajes ISO-FIX en la segunda fila y seguro de puerta para niños, priorizando el bienestar de los pasajeros más pequeños.

Asimismo, integra un completo paquete ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que incluye alerta de punto ciego con asistente de cambio de carril (BSW + LCA), alerta de tráfico trasero (RCTA), sistema de prevención de colisiones frontales (FCM), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), luces altas automáticas (AHB) y notificación de salida del vehículo delantero (LCDN).

Un interior diseñado para toda la familia

Con capacidad para siete pasajeros distribuidos en tres filas, la Destinator ofrece soluciones prácticas pensadas para cada ocupante: apoyacabezas regulables en todas las filas, salidas de aire independientes para la segunda y tercera fila, puertos USB tipo A y tipo C en todas las filas, y mesas plegables en los respaldos delanteros.

La segunda fila permite configuraciones reclinables, deslizables, abatibles y rebatibles, adaptándose a las necesidades de carga o al número de pasajeros.

En materia de conectividad y entretenimiento, el modelo incorpora una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™, aire acondicionado con salida para todas las filas y cierre centralizado con apertura a distancia. Las versiones superiores añaden pantalla de 12.3” con conectividad inalámbrica, sistema de audio Yamaha Premium de ocho parlantes, aire acondicionado automático bi-zona, purificador de aire nanoe X, iluminación ambiental multicolor, sunroof panorámico y sistema de visión 360°.

“La Destinator ha sido concebida para las familias peruanas que exigen más: mayor espacio, más tecnología y mayor confianza al volante. Con un motor turbo de nueva generación y un equipamiento completo, este modelo eleva el estándar de lo que una SUV familiar puede ofrecer en nuestro mercado”, afirmó Mauricio Cabrera, jefe de producto de Mitsubishi Motors Perú.

Versiones disponibles

La Destinator llegará al mercado peruano en 2026 en tres configuraciones, con precios desde US$26,990 hasta US$40,990 con bonos de financiamiento a través de Santander Consumer[ID1] [JT2] .

2WD 1.5 GLX CVT: Versión de entrada con equipamiento completo de seguridad activa, pantalla táctil de 8″ y conectividad Apple CarPlay® y Android Auto™.

Versión de entrada con equipamiento completo de seguridad activa, pantalla táctil de 8″ y conectividad Apple CarPlay® y Android Auto™. 2WD 1.5 GLS CVT: Incorpora aire acondicionado automático bi-zona con purificador de aire nanoe X y espejos exteriores con plegado eléctrico.

Incorpora aire acondicionado automático bi-zona con purificador de aire nanoe X y espejos exteriores con plegado eléctrico. 2WD 1.5 GLS FULL CVT: Versión tope de gama que incluye tecnologías ADAS completas, pantalla de 12.3″ con conectividad inalámbrica, sistema de audio Yamaha Premium, sunroof panorámico, iluminación ambiental, asiento del conductor con ajuste eléctrico, espejo retrovisor fotocromático y tapizado en cuero sintético.

Disponible en seis colores —azul, rojo, negro, gris grafito, plata y blanco—, la nueva Destinator combina diseño contemporáneo y personalidad en cada versión.

Durante su lanzamiento, Mitsubishi ofrecerá condiciones especiales de introducción a través de Santander Consumer: bono de descuento de hasta US$2,000 o S/7,000 y una tasa efectiva anual preferencial (TEA), reforzando la competitividad de la propuesta en el mercado nacional.[ID3] [JT4]

Hacia un nuevo destino: el debut familiar de Mitsubishi

La presentación oficial de la Mitsubishi Destinator se llevó a cabo en el Club Regatas sede Villa. La jornada reunió a medios especializados, líderes de opinión, influencers y clientes con sus familias, quienes tuvieron la oportunidad de conocer, de primera mano, las capacidades del vehículo a través de test drives y actividades pensadas para vivir la experiencia Destinator.

Con la incorporación de esta nueva SUV, la marca proyecta superar las 500 unidades vendidas durante el primer año de comercialización e impulsar su crecimiento en un 20% respecto a 2025. El modelo no solo amplía la gama, sino que consolida a la marca como referente para familias peruanas que buscan calidad dentro de un rango de precio competitivo.

Más información en www.mitsubishi-motors.com.pe.

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