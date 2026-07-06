Las ventas de vehículos electrificados en el Perú continúan acelerándose. Entre enero y junio de 2026 se comercializaron 8,285 unidades entre híbridos y eléctricos, un incremento de más de 86% frente a las 4,446 registradas en el mismo periodo del año pasado.

El resultado refleja una rápida expansión del mercado. Mientras que en 2019 apenas se vendieron 366 vehículos electrificados , durante todo el 2025 se alcanzaron 10,239 unidades . Solo en el primer semestre de este año ya se ha comercializado el equivalente al 81% del volumen registrado durante todo el año anterior, lo que anticipa un nuevo récord anual.

“La electromovilidad ha dejado de ser un nicho y está entrando en una etapa de adopción masiva”, afirmó Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Venta de vehículos electrificados y penetración. Foto: AAP.

Mayor presencia en el mercado

La participación de los vehículos electrificados dentro de las ventas totales del mercado automotor también mostró un avance sostenido. Pasó de representar apenas el 0.2% en 2019 a cerca del 6% en junio de 2026, multiplicando casi por 30 su penetración en siete años.

Actualmente, alrededor de seis de cada cien vehículos nuevos vendidos en el país cuentan con algún grado de electrificación.

En cuanto a la composición del mercado, los vehículos híbridos convencionales (HEV) siguen liderando las ventas, aunque los eléctricos a batería (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV) vienen ganando espacio.

Mientras los HEV representaban el 88.2% del mercado de electrificados en junio de 2022, su participación descendió a 83.9% en junio de este año. En paralelo, los BEV y PHEV elevaron su participación conjunta de 11.8% a 16.1%.

Según la AAP, esta evolución responde a una mayor oferta de marcas y modelos, precios más competitivos y un mayor conocimiento de los consumidores sobre los beneficios económicos y ambientales de estas tecnologías.

“El mercado peruano todavía está dominado por los híbridos, pero empieza a moverse gradualmente hacia tecnologías de mayor electrificación”, sostuvo Morisaki.

Vehículos electrificados a junio 2022 vs junio 2026. Foto: AAP.

Persisten brechas frente a la región

Pese al dinamismo del mercado, el Perú aún se mantiene por detrás de otros países de América Latina. Durante el primer semestre de 2026, Colombia comercializó más de 69,000 vehículos electrificados, un volumen ocho veces superior al registrado en el mercado peruano.

Asimismo, mientras la participación de estos vehículos en las ventas totales del Perú bordea el 6%, en Colombia alcanza aproximadamente el 44%.

Para la AAP, esta diferencia responde principalmente a la existencia de políticas públicas orientadas a promover la electromovilidad mediante incentivos que reducen el costo de adquisición y uso de estos vehículos. El gremio añade que el Perú también registra menores niveles de penetración que Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y México.

Entre los principales desafíos figuran el mayor precio de compra de estas unidades, la falta de incentivos económicos, el desarrollo aún limitado de infraestructura de carga, algunas percepciones de riesgo entre los consumidores y la ausencia de una estrategia nacional para acelerar la transición hacia un parque automotor más limpio.

“El reto del Perú no es demostrar que la electromovilidad funciona; el mercado ya lo está demostrando. El verdadero desafío es crear las condiciones para que más peruanos puedan acceder a estas tecnologías y acelerar una transición que otros países de la región ya vienen liderando”, puntualizó Morisaki.