Arequipa, Ica y Puno son las regiones con mayor potencial para inversiones en energía solar

Actualmente, en la región sur del país se gesta un conjunto de proyectos de electricidad por más de US$ 400 millones, orientados a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda energética en los distritos de estas zonas, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

En el marco del evento Perú Energía Sur 2026, realizado en Arequipa, la institución mencionó que, entre las principales iniciativas, destaca el proyecto “Central Fotovoltaica Las Joyas” que se ejecuta en dicha región, con una inversión estimada de US$ 252 millones, lo que contribuirá a diversificar la matriz energética mediante fuentes renovables.

Además, en la región Puno se desarrollan tres proyectos de transmisión eléctrica por un total de US$ 135 millones, vinculados a los enlaces San Román–Yocara–Maravilla (Juliaca), Nueva San Gabán–Puerto Maldonado y Tintaya Nueva–Nueva San Gabán, que incluyen ampliaciones y subestaciones asociadas.

Mientras, en Tacna, la Agencia promueve el proyecto “Enlace 220 kV Los Héroes – Garita”, valorizado en US$ 36 millones; en tanto, que en Ayacucho se impulsa el enlace “Muyurina – Mollepata”, por US$ 10 millones. A ello se suma el desarrollo de iniciativas en Cusco, que forman parte del fortalecimiento del sistema de transmisión en el sur del país.

Asimismo, se incidió en que se viene evaluando la adenda para masificar el gas natural en siete regiones: Cusco, Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac, Ucayali y Huancavelica, lo cual permitirá ampliar el acceso a este recurso a más de 200,000 beneficiarios. De manera complementaria, se impulsa el proyecto de distribución de gas natural en el sur oeste del país, en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Proinversión impulsa proyectos eléctricos. (Foto: Proinversión)

Agenda 2026

Entre 2002 y 2025, Proinversión adjudicó 75 proyectos del sector Electricidad bajo las modalidades de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos (PA), por un monto total de US$ 10,806 millones. Este impulso ha permitido triplicar la extensión de las líneas de transmisión eléctrica a nivel nacional, pasando de 9,700 km a más de 30,000 km.

En la región sur, la entidad ha adjudicado 28 proyectos por más de US$ 4,700 millones, consolidando su aporte al desarrollo energético de departamentos como Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Tacna y Huancavelica.

En el 2026, a nivel nacional Proinversión prevé adjudicar un total de 18 proyectos de electricidad por US$ 903 millones, que incluyen importantes iniciativas de transmisión agrupadas en los denominados Grupos 1 y 2 del Plan de Transmisión.