El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), señaló que el Perú cuenta con un potencial estimado de 937,000 megavatios (MW) para la generación eléctrica con energía solar.

Ello representa una oportunidad estratégica para la seguridad energética, la sostenibilidad, la electrificación de zonas aisladas y la transición energética, indicó.

El director de la DGEE, José Meza, señaló que, en el territorio peruano, hay zonas con un buen potencial solar, siendo las regiones del sur del país las que concentran el mayor potencial, destacando en primer lugar Arequipa con 230,000 MW seguida de Ica, que posee 160,000 MW y en tercer lugar de la lista Puno, que llega a los 136,000 MW.

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A ellas se suman Piura (132,000 MW); Tacna (71,000 MW); Moquegua (55,000 MW), Cusco (44,000 MW), Ayacucho (29,000 MW); Lambayeque (20,000 MW), Áncash (14,000 MW), Junín (10,000 MW), entre otras regiones también presentan importantes oportunidades para el desarrollo de proyectos solares.

Meza resaltó que las regiones del sur, como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, poseen uno de los niveles de radiación solar más altos del planeta, lo que posiciona al Perú como un destino atractivo para inversiones en generación fotovoltaica.

Destacó que existe una cartera relevante de proyectos en desarrollo y, a febrero del 2026, se cuenta con iniciativas en fase de estudio que disponen de Estudios de Pre-Operatividad aprobados por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), las cuales podrían aportar hasta 13.6 GW de nueva capacidad instalada.

Meza agregó que la transición energética es una tendencia global en la que las energías renovables vienen ganando participación frente a los hidrocarburos, que todavía representan cerca del 75% del consumo energético mundial, y reafirmó el compromiso del MINEM de impulsar el aprovechamiento sostenible de estos recursos.