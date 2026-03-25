El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) destacó la promulgación de la Ley N° 32560, el pasado 22 de marzo del 2026, el cual “marca un hito en la política energética nacional al promover la generación eléctrica de origen nuclear, como una medida estratégica orientada a diversificar la matriz energética, fortalecer la seguridad del sistema eléctrico y avanzar hacia fuentes más estables y de menor huella de carbono”, subrayó.

El objetivo de la ley N° 32560 es establecer un marco normativo para promover la generación eléctrica de origen nuclear que diversifique la matriz energética y su uso pacífico, seguro y sostenible; así como la instalación de reactores modulares pequeños (SMR), para aprovechar los recursos de uranio que se encuentran en el territorio nacional y para fomentar el desarrollo energético sostenible del país .

“El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) coordinan las acciones necesarias para determinar la viabilidad de la implementación de los reactores modulares pequeños (SMR) en los departamentos donde sea factible , respetando las normas ambientales y de seguridad nuclear vigentes”, señala uno de los artículos de la citada ley.

Agrega que el Minem fomenta la participación de la inversión privada en un régimen de libre competencia, para el desarrollo de los proyectos de instalación de reactores modulares pequeños (SMR) que utilicen energía nuclear para la generación eléctrica .

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El CIP indicó que participó en el impulso técnico de esta iniciativa a través de la Subcomisión de Seguridad Energética, Inteligente y Resiliente, presidida por el Ing. Abelardo Ortiz Silva, con aportes de criterios especializados para asegurar que la norma incorpore estándares internacionales de seguridad, sostenibilidad y uso pacífico de la energía nuclear.

“La norma plantea el aprovechamiento pacífico y sostenible de los recursos de uranio y permite una nueva alternativa de abastecimiento eléctrico frente al crecimiento de la demanda energética. Asimismo, pone énfasis en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), tecnología que hoy relevante a nivel internacional por su menor escala, mayor flexibilidad operativa y potencial de implementación gradual, especialmente en sistemas eléctricos con necesidades específicas”, destacó el CIP.

“La ley también contempla una visión de largo plazo, orientada a la generación eléctrica y al desarrollo de una cadena de valor energética vinculada al uso responsable de materiales nucleares. En ese marco, establece que cualquier evaluación deberá realizarse bajo estrictas normas ambientales y de seguridad nuclear”, agregó el CIP.

A nivel internacional, países como Francia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos vienen avanzando en programas vinculados a reactores modulares pequeños, como parte de sus estrategias de transición energética, lo que posiciona al Perú en una ruta acorde con las tendencias globales en materia de innovación y sostenibilidad.