El gigante tecnológico Meta anunció este martes que firmó un acuerdo de 20 años para comprar energía nuclear a Constellation Energy Corp., para obtener las enormes cantidades de electricidad que necesita para impulsar sus planes en inteligencia artificial (IA).

El anuncio no revela los detalles económicos del acuerdo de esta firma, pero el director ejecutivo de Constellation, Joe Domínguez, afirmó que el pacto con Meta Platforms Inc. ayudaría a cubrir los costos de renovación de licencias, actualizaciones y mantenimiento del Centro de Energía Limpia Clinton, en Illinois.

Justamente Constellation Energy planea vender energía de la central nuclear de Illinois a Meta, un acuerdo que podría impulsar la construcción de un nuevo reactor en el lugar ante la creciente demanda de energía por parte de la industria de la inteligencia artificial.

“Se trata de miles de millones de dólares de capital que se están firmando para operar una planta durante 20 años más”, declaró Domínguez en un comunicado.

Tras el anuncio, las acciones de Constellation Energy subieron casi un 12% en las operaciones electrónicas previas a la apertura la bolsa.

A partir de junio de 2027, Meta comprará aproximadamente 1.1 gigavatios de energía del centro de Clinton, lo que representa la producción total del único reactor nuclear del complejo.

La planta no alimentará directamente los centros de datos de Meta; en cambio, continuará suministrando energía a la red regional, contribuyendo al objetivo del gigante tecnológico de obtener electricidad 100 % limpia.

“Garantizar una energía limpia y fiable es necesario para seguir impulsando nuestras ambiciones en materia de inteligencia artificial”, declaró Urvi Parekh, director de energía global de Meta, y dijo que les enorgullece contribuir a que la planta de Clinton siga operando durante los próximos años.

El año pasado, Constellation anunció que reiniciaría Three Mile Island y vendería la energía a Microsoft gracias a un acuerdo de 20 años.

Apreciada energía nuclear

El acuerdo es prueba del voraz apetito de las empresas tecnológicas por la energía para hacer funcionar los centros de datos y la inteligencia artificial. La energía nuclear es especialmente apreciada porque está disponible las 24 horas del día y no emite contaminación atmosférica que contribuye al calentamiento global.

En virtud del acuerdo, Constellation invertirá en aumentar la producción de Clinton. La empresa también está considerando planes para construir otro reactor en Clinton, que ya cuenta con la aprobación federal para una segunda unidad.

“Es lógico para nosotros hablar con Meta y con otros sobre la posibilidad de construir la próxima generación de activos”, dijo el director ejecutivo de Constellation, Joe Domínguez, en una entrevista. “Esas conversaciones están muy avanzadas”.

Las acciones de Constellation subieron hasta un 16% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York, mientras que las de Meta apenas registraron cambios.

Constellation anunció el año pasado que invertirá US$ 1,600 millones para reanudar operaciones en su planta de Three Mile Island, en Pensilvania, y vender toda la producción a Microsoft Corp. Aunque las empresas tecnológicas también muestran un gran interés por los nuevos reactores, los productores de energía se muestran cautelosos a la hora de comprometerse con una inversión nuclear importante después de que Southern Co. completara el año pasado su proyecto Vogtle en Georgia con años de retraso y más del doble de su presupuesto.

Una gran empresa tecnológica podría proporcionar el apoyo que impulsaría a Constellation a seguir adelante con un nuevo reactor, dijo Domínguez, una decisión que supondría un avance significativo para la industria. Está evaluando una amplia gama de tecnologías potenciales para el emplazamiento, desde pequeños reactores que aún se encuentran en fase de desarrollo hasta el gran diseño AP1000 que Southern instaló en Georgia.

El acuerdo con Meta será un importante cambio de rumbo para la central de Clinton, que tiene una capacidad de unos 1,100 megavatios, suficiente para abastecer a alrededor de un millón de hogares.

En 2017, la entonces propietaria, Exelon Corp., había amenazado con cerrar la central ya que los operadores nucleares de EE.UU. tenían dificultades para competir con el gas natural barato y las energías renovables. La empresa cambió de rumbo después de que Illinois aprobara una subvención de 10 años.

Constellation tiene otras centrales nucleares en Illinois que reciben subvenciones estatales que expirarán en los próximos años, y Domínguez afirmó que está negociando con varios clientes acuerdos adicionales similares al contrato con Meta. Según él, es posible que se alcance un acuerdo en los próximos seis a doce meses.

El contrato es el mayor acuerdo energético de Meta hasta la fecha, según Urvi Parekh, director global de energía de la empresa. La empresa está cada vez más interesada en la energía nuclear para sus operaciones y, en diciembre, anunció que estaba buscando propuestas para hasta 4 gigavatios de nuevos reactores en EE.UU. Hasta ahora ha recibido unas 50 propuestas de diversas empresas, entre ellas Constellation.

Esta iniciativa tiene como objetivo llevar la energía a la red a principios de la década de 2030, mientras que el acuerdo con Clinton se considera un esfuerzo a corto plazo. Ante la expiración de las subvenciones, Meta y Constellation afirmaron que querían garantizar la competitividad de la central.

“No estaba claro quién compraría la electricidad de esta central”, dijo Parekh en una entrevista. “Queremos asegurarnos de que este emplazamiento siga siendo un lugar donde se genera energía nuclear y que Constellation pueda empezar a pensar de forma creativa sobre cómo ampliar la capacidad aquí en el futuro”.