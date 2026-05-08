La venta de vehículos nuevos en Perú alcanzó niveles récord durante el primer cuatrimestre de 2026. Solo en el segmento de vehículos livianos se comercializaron 81,893 unidades entre enero y abril, el mayor volumen registrado para ese periodo desde que se tiene información disponible, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En abril, las ventas de vehículos livianos nuevos llegaron a 19,799 unidades, reflejando un crecimiento de 37.4% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el mercado avanzó 37.3% respecto al mismo periodo de 2025.

“El resultado observado entre enero y abril evidencia una expansión importante y sostenida del sector. No solo hablamos de un crecimiento significativo en vehículos livianos, sino de una expansión generalizada que alcanza también a camiones, minibuses, ómnibus, motocicletas y trimotos”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú.

El gremio atribuyó el desempeño al fortalecimiento del consumo privado, el pago de utilidades en el sector formal, el avance de la inversión privada y condiciones de financiamiento todavía favorables. Asimismo, destacó las campañas comerciales activas, mayor disponibilidad de stock y el ingreso de nuevos modelos al mercado.

A ello se suman condiciones todavía favorables para el financiamiento vehicular y una expansión del crédito automotor, factores que —según la AAP— han facilitado el acceso a unidades de uso particular y productivo.

El crecimiento de la venta de vehículos nuevos estuvo apoyado en mejores condiciones de financiamiento y una mayor oferta de modelos. Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec

SUV consolidan liderazgo en el mercado automotor

Las SUV continuaron siendo la categoría preferida por los consumidores peruanos. Entre enero y abril se comercializaron 44,855 unidades, con un crecimiento de 50% frente al mismo periodo de 2025. Con ello, este segmento concentró más de la mitad de las ventas de vehículos livianos nuevos en el país.

En paralelo, las pickups y furgonetas registraron ventas por 14,872 unidades durante el primer cuatrimestre, mientras que las camionetas sumaron 10,649 unidades y los automóviles alcanzaron 11,517 unidades vendidas. Todos los segmentos reportaron avances frente al año previo.

Mercado de camiones y motos mantiene fuerte dinamismo

Camiones, buses, motocicletas y trimotos también registraron un fuerte dinamismo en los primeros meses de 2026. Foto: Andina

El segmento de camiones y tractocamiones acumuló ventas por 8,576 unidades entre enero y abril, impulsado por el desempeño de sectores como minería, construcción, manufactura y comercio, donde el transporte pesado cumple un rol clave para las operaciones logísticas y productivas.

Asimismo, las ventas de minibuses y ómnibus crecieron 31.5% durante el primer cuatrimestre, apoyadas en la recuperación del turismo y la renovación de flotas urbanas e interprovinciales.

Por su parte, el mercado de vehículos menores registró ventas por 179,716 motocicletas y trimotos entre enero y abril, reflejando un crecimiento de 37.6% frente al mismo periodo del año pasado.

De cara a los próximos meses, la AAP estimó que el mercado automotor continuará creciendo, aunque con una moderación gradual en las tasas de expansión hacia la segunda mitad del año. Entre los factores que podrían afectar el desempeño figuran el precio del petróleo, el tipo de cambio, los costos logísticos y la incertidumbre electoral.

“Esperamos que el mercado automotor siga creciendo, pero con tasas más moderadas conforme avance el año. La baja base de comparación de inicios de 2025 tenderá a diluirse, mientras que factores como el precio del petróleo, el tipo de cambio, los fletes marítimos, posibles disrupciones logísticas, el Fenómeno de El Niño Costero y la incertidumbre electoral podrían incidir sobre las expectativas empresariales, la inversión y el consumo”, concluyó Morisaki.