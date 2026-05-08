Meliá opera actualmente tres hoteles en Perú, con Miraflores liderando la demanda y ocupaciones de hasta 80% en lo que va del 2026. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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El centro histórico de Lima viene despertando el interés de inversionistas, no solo del sector inmobiliario, sino también hotelero. Atrae su cercanía a los principales espacios turísticos y la creciente demanda de visitantes —sobre todo extranjeros— que buscan experiencias vinculadas a la historia y la cultura. En ese contexto, Meliá Hotels & Resorts figura entre las cadenas que apuestan por esta zona con el desarrollo de un nuevo hotel. La compañía, que ya opera tres establecimientos en el país, pone así el foco en el corazón de la capital. ¿En qué consiste esta nueva apuesta, cuándo se inaugurará y será el único proyecto que tiene en el corto plazo? Lati Naimi, director general de Meliá Lima, detalló en exclusiva a Gestión los planes que la cadena alista para Perú.

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