El mercado automotor en Perú sostiene su buen arranque en el 2026. Durante marzo, la venta de vehículos livianos nuevos continuó en terreno positivo y reafirmó la tendencia del primer trimestre, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En el segmento de vehículos livianos, se comercializaron 20,510 unidades nuevas en marzo, cifra que representó un crecimiento de 38.3% frente al mismo mes del 2025. De enero a marzo, las ventas alcanzaron las 62,094 unidades, un aumento de 37.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

“La venta de vehículos nuevos continuó registrando un crecimiento significativo en marzo del presente año en todos los segmentos que lo componen, consolidando un comportamiento positivo durante el primer trimestre del 2026”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

La venta de vehículos livianos superó las 20,000 unidades en Perú en marzo de 2026, según datos de la AAP. (Foto: Andina).

Las SUV lideran el crecimiento del mercado

Dentro del desempeño del mercado automotriz en Perú, destacó el mayor dinamismo de las SUV, que sumaron 33,728 unidades vendidas en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 49.7%, el más alto dentro del segmento de livianos. Así, este tipo de unidades concentró el 54.3% de las ventas totales de vehículos livianos nuevos en el país.

En otros subsegmentos, también se registraron resultados positivos. Entre enero y marzo, las pickups y furgonetas alcanzaron 11,409 unidades comercializadas, con una expansión de 18.1%; las camionetas sumaron 8,108 unidades, creciendo 26.4%; mientras que los automóviles totalizaron 8,849 unidades vendidas, lo que representó un avance de 33.6% frente al mismo periodo del 2025.

Factores económicos impulsan la demanda

De acuerdo con la AAP, este resultado responde a una combinación de factores relacionados con la oferta y demanda. Las concesionarias mantuvieron una estrategia comercial activa, con campañas promocionales, ampliación de la oferta y la introducción de nuevos modelos a precios competitivos.

Dicho desempeño se dio, además, en un contexto en el que, pese al reciente repunte del tipo de cambio, los precios de los vehículos no han registrado incrementos significativos.

El dinamismo del consumo, el acceso al crédito y la mayor oferta impulsaron la venta de vehículos.

Incluso, a marzo de 2026, y según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios promedio de los vehículos se ubicaron 7.3% por debajo de los niveles observados un año atrás.

En esa línea, Morisaki indicó que el dinamismo del consumo privado, la liquidez generada por la liberación de fondos de AFP, el ingreso de recursos por utilidades en hogares vinculados al sector privado, la recuperación de la inversión privada y las condiciones favorables de financiamiento han contribuido a un mayor ritmo en la adquisición de vehículos, tanto para uso particular como para fines productivos.