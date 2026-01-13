Luego de cerrar el 2025 con un nivel récord de venta de vehículos nuevos, este año prevé una expansión a un menor ritmo, proyecta un análisis del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

En detalle, con base en las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el año pasado la venta de vehículos nuevos creció 25% al lograr la colocación de 211,776 unidades. Esta es la cifra más alta registrada hasta ahora y la primera vez que el mercado local supera las 200 mil unidades vendidas.

Pero para el 2026, las expectativas apuntan que las ventas de vehículos alcanzaría un crecimiento de solo 3% debido a la alta base de comparación.

Aún así, el aumento de ventas de vehículos que se espera este año se apoyaría en la permanencia de varios de los factores positivos observados en 2025 con un precio del dólar bajo, condiciones crediticias favorables, crecimiento del empleo formal y presiones inflacionarias contenidas, que ayudarían a sostener el poder de compra de los hogares.

Un factor que podría limitar la venta de vehículos en el segundo trimestre sería las elecciones presidenciales -programadas para abril- pues este proceso usualmente genera postergación de decisiones de compra de bienes duraderos, como los vehículos.

“Sin embargo, prevemos que el impacto sería menor al de elecciones anteriores debido al sostenido aumento del empleo y los ingresos y a que la confianza del consumidor no se ha visto afectada hasta el momento”, indicó el informe.

Las expectativas apuntan que las ventas de vehículos alcanzaría un crecimiento de solo 3% en 2026. (Imagen: Scotiabank)

¿Cómo se alcanzó el récord del 2025?

El crecimiento de 25% alcanzado el año pasado fue la tasa más alta desde el 2021, año en el que se observó un rebote en ventas después de la caída generada por la pandemia.

Además de la caída del tipo de cambio y la mejora de conexiones para acceder a créditos, durante el 2025 también se tuvo mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros con diversidad de precios, así como un mayor interés de las empresas a la renovación de flotas, tanto de vehículos de carga (camiones) y de pasajeros (buses) .

Con ello, la AAP calcula que se llevó a cabo la venta de 24,795 vehículos pesados (36%), el nivel más alto en los últimos años. Entre esto se destacó la colocación de camiones y tractocamiones con 20,086 unidades, el volumen histórico más alto, superando el nivel alcanzado en el 2013.

Asimismo, se destacó la venta de minibuses y ómnibus llegando a las 3,989 unidades (36%), que fue el volumen de ventas más alto desde el 2019.

A nivel regional, las ventas en el mercado peruano superaron las de Ecuador, que ascendió a 124,505 unidades vendidas. Sin embargo, aún está por debajo de mercados como Colombia, con 254,205 unidades; y Chile, que alcanzó 329,924 unidades al cierre del 2025.