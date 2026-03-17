La venta de vehículos nuevos registró un récord mensual de 23,512 unidades en febrero del 2026 (+52%), según estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), superando expectativas, informó el Scotiabank en su reporte semanal.

Indicó que las ventas vienen elevando su nivel mes a mes desde octubre del 2025 y superando el nivel de 20,000 unidades vendidas mensuales desde diciembre del 2025.

Scotiabank refirió que diversos factores incidieron en este resultado: sostenido crecimiento del empleo formal privado -creció 5.3% en enero según el BCR-, acceso a ingresos extraordinarios con el octavo retiro de fondos de las AFP; y bajo nivel del tipo de cambio sol en los últimos meses -apreciación del sol en 6% en febrero respecto al tipo de cambio promedio del 2025- abaratando los precios en términos de soles; mejora de las condiciones financieras con la reducción de tasas de crédito vehicular; mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros; y la sostenida predisposición de las empresas a la renovación de flotas.

“Para marzo prevemos que la venta de vehículos nuevos continúe con su expansión, aunque a un menor ritmo, tomando en cuenta los últimos hechos acaecidos, internacionales y locales”, señaló el reporte.

Así, explicó que en el ámbito internacional, el conflicto en el Medio Oriente dificultó el transporte de petróleo -estrecho de Ormuz-, restringiendo su oferta y elevando su cotización desde inicios de marzo -pasó de US$ 58/barril promedio en diciembre 2025 a US$ 81/barril al 11 de marzo, según el BCR-.

El mayor nivel de riesgo influyó en la fortaleza global de dólar, lo que también se observó en Perú. El nivel del tipo de cambio sol/dólar pasó de S/ 3.36 en promedio en febrero a S/ 3.43 en promedio al 11 de marzo, según el BCR.

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Asimismo, en el ámbito local, problemas en el suministro de gas natural, también a inicios de marzo, provocó el incremento del precio de combustibles líquidos durante la primera quincena de marzo. Estos tres factores podrían influir en la compra de nuevos vehículos en marzo.

“Para el 2T26 un factor que podría limitar la venta de vehículos nuevos es la realización de elecciones generales, pues usualmente es un período donde se postergan decisiones de compra de bienes duraderos. Sin embargo, el impacto sería menor al de elecciones anteriores debido al sostenido aumento del empleo y los ingresos”, subrayó el Scotiabank.

“Para el 2026 mantenemos una perspectiva positiva para el sector, con un crecimiento cercano al 10%, según nuestras proyecciones. Cabe anotar que durante el primer semestre (1S26) las ventas de vehículos nuevos mostrarían un importante dinamismo (+20%), aunque en el segundo semestre (2S26) mostrarían una desaceleración (+4%) debido a un efecto base, las ventas crecieron significativamente en el 2S25 (+31%)”, anotó el Scotiabank.