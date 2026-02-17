El mercado automotor comenzó el 2026 con el pie derecho. Durante enero, la venta de vehículos nuevos alcanzó un récord histórico mensual, reportó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Con base en datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se reportó que en el primer mes del año se logró la venta de 20,628 vehículos livianos nuevo. Este resultado fue 24% mayor a la venta de enero de 2025, e incluso fue el mejor nivel registrado hasta ahora .

“Este resultado refleja un entorno que sigue favoreciendo la decisión de compra: mayor dinamismo económico, mejores condiciones financieras y una oferta más amplia de marcas y modelos”, comentó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

Durante enero, la venta de vehículos nuevos alcanzó un récord histórico mensual, reportó la Asociación Automotriz del Perú. (Imagen: AAP)

Las SUV lideran el mercado

Por segmentos, las SUV continúan liderando las ventas. En enero se vendieron 11,117 unidades, lo que representó un crecimiento de 34.1%. De esta manera, este tipo de vehículo concentró el 54% del total de ventas de automóviles livianos nuevos.

En otras categorías, se comercializaron 3,937 unidades de pickups y furgonetas, lo que significó un ligero avance de 3.8%; le siguieron los automóviles, que vendieron 3,007 unidades (28.6%); mientras que en camionetas se registraron 2,557 unidades vendidas (16.4%).

El impulso detrás de estos resultados proviene de varios factores como una mayor inversión privada, la recuperación del empleo y de los ingresos, la inflación dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), un tipo de cambio bajo , así como la mayor liquidez en los hogares, disponibilidad de stock y un mayor acceso al crédito vehicular .

“El acceso al crédito vehicular viene ganando protagonismo y, junto con un tipo de cambio favorable, está apoyando el repunte del mercado”, añadió Morisaki.

Los vehiculos SUV continúan liderando las ventas en el mercado automotor. (Imagen: Andina)

También crecieron las ventas de los vehículos pesados. El segmento de camiones y tractocamiones mantuvo su desempeño positivo al crecer 32.4% con 2,069 unidades vendidas en enero. En el caso de minibuses y ómnibus la venta aumentó en 9.4% con 372 unidades.

Este comportamiento está ligado al mejor desempeño de la economía, que dinamiza sectores productivos y la disponibilidad de oferta por parte de las empresas del sector automotor.

“Cuando la actividad económica se acelera, la demanda de transporte y logística se incrementa, y eso se traduce en una mayor necesidad de renovar y ampliar flotas, tanto para carga como para pasajeros”, señaló el representante de la AAP.

¿Cómo les fue a las motos?

El mercado de motos y trimotos también mostró un avance importante. En enero las ventas crecieron 22.7% con la comercialización de 1,269 unidades.

Este resultado se da en un contexto de mejora de la capacidad adquisitiva de las familias, mayor disponibilidad de stock en un mercado altamente competitivo, tipo de cambio favorable y mayor acceso al crédito, entre otros elementos.

Además, indicaron, para miles de hogares peruanos, las motos no solo son un medio de transporte, sino una herramienta de trabajo y una opción accesible de movilidad diaria.

Perspectivas con cautela

Hacia adelante, se espera que el mercado mantenga un comportamiento dinámico, en línea con las proyecciones favorables del consumo privado. Sin embargo, el ritmo de crecimiento podría moderarse en el segundo trimestre debido al proceso electoral, para luego retomar impulso.

A esto se suma la reciente alerta climática por el Fenómeno de El Niño Costero, emitida por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). Su evolución y posible impacto en sectores como la pesca y la agroexportación lo que podrían influir en el desempeño económico y, en consecuencia, en el mercado automotor.