Un dólar débil no siempre significa buenas noticias para la región, si se debilita porque la economía de Estados Unidos se enfría y aumenta el desempleo, eso también afecta remesas y comercio.
Luis Mendiola
Luis Mendiola

Escribe: Luis Mendiola Contreras, profesor de Finanzas de Esan

