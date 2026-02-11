Desde el último trimestre de 2025, el sol peruano se ha mantenido estable dentro de un rango estrecho, entre 3.34 y 3.37 por dólar, consolidando su lateralización en noviembre cuando el Banco Central de Reserva del Perú apareció comprando en el mercado spot hasta la actualidad. Este desempeño se ha dado pese a un contexto internacional de dólar relativamente débil, explicado por menores diferenciales de crecimiento económico y de tasas de interés reales frente a otras economías.

En enero de 2026, los precios de los metales —tanto básicos como preciosos— registraron un fuerte repunte. Este fenómeno suele beneficiar a las monedas de América Latina y, en el caso del sol, llevó al tipo de cambio a niveles no vistos en casi seis años, cerca de 3.34 por dólar. Sin embargo, a diferencia de otras monedas de la región, la apreciación del sol fue limitada. La razón principal fue la intervención del BCR, esta vez con instrumentos no frecuentes, el swap cambiario compra, certificado de depósitos con pago en dólares, y unwind de swap cambiario venta.

Hacia el cierre del mes, el panorama cambió. Los mercados financieros globales entraron en una fase de mayor cautela, con una corrección en los principales activos de riesgo, en un inicio “gatillado” por la denominación del posible sucesor a presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos por parte de Donald Trump, Kevin Warsh, quien posee una fama de ser menos proclive a bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Con esto, el mercado está descontando dos recortes de la tasa de referencia para el presente año por parte de la Fed; sin embargo, desde nuestro punto de vista no descartamos un ajuste más agresivo, especialmente si el crecimiento y empleo pierden tracción y la Fed prioriza condiciones financieras más laxas.

Este entorno de mayor aversión al riesgo en Estados Unidos, reforzado por un debilitamiento en el mercado laboral y una presión sobre las acciones tecnológicas ante la incertidumbre de los efectos de la inteligencia artificial, provocó un rebote del dólar, llevando el par hasta los niveles actuales alrededor del 3.3650.

De cara a las próximas semanas, esperamos que continúe la oferta de dólares en el mercado, especialmente por parte de inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo, el BCR probablemente seguirá interviniendo, aunque de forma más moderada, con el objetivo de reducir la volatilidad y mantener la estabilidad cambiaria.

Cabe recordar que, en lo que va del año, el BCR ha comprado aproximadamente USD 7.7 mil millones, distribuidos entre compras en el mercado spot (USD 3.4 mil millones), certificados de depósito con pago en dólares (USD 1.2 mil millones), No-renovación de swaps cambiarios venta (USD 2.7 mil millones) y swaps cambiarios compra (USD 418 millones), lo cual es una cifra significativamente alta comparado con los USD 9.7 mil millones comprados en todo el 2025. Todo esto con la finalidad de hacer frente a los fuertes flujos de oferta por parte de los principales participantes del mercado.

Además, según el modelo de equilibrio del tipo de cambio real multilateral, este ya se encuentra en niveles cercanos a 100, por lo que el sol ya no se encuentra sobrevalorado con respecto a sus principales socios comerciales, dando pie a que el banco central pueda reducir sus intervenciones en las próximas fechas.